Ukrajnából kapott kemény kritikát a világ egyik legerősebb országa: nagy bukásnak néz ki a legújabb védelmi elképzelés

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A dél-koreai légierő első éleslövészeti dróngyakorlatát egy ukrán szakmai lap bírálta, mivel a portál szerint az alig hasonlított a valódi harctéri körülményekhez - számolt be a Korea Times.

A Defense Express ukrán katonai hírportál elemezte a gyakorlatról készült felvételeket, amelyeken nyolc M167 Vulcan légvédelmi gépágyú vett célba ötven, alacsonyan repülő drónt. A lap rámutatott, hogy a valódi harctéri helyzetekben a belső nézetű, úgynevezett FPV-drónok

nem lassan és nem szoros kötelékben repülnek, ráadásul kérdéses az is, mennyire költséghatékony drága légvédelmi lőszerrel lőni az olcsó eszközökre.

A légierő egyik tisztje visszautasította a bírálatokat, hangsúlyozva, hogy ez volt az első ilyen jellegű bevetés, amelynek célja kifejezetten annak vizsgálata volt, hogy a jelenlegi fegyverrendszerek alkalmazhatók-e a drónrajok ellen. Kifejtette, hogy nem akarták teljes mértékben lemodellezni a harctéri körülményeket, és mivel az első gyakorlatról volt szó, a forgatókönyv egy alacsony magasságban és kis sebességgel behatoló drónrajra épült.

A katonatiszt hozzátette, hogy a légierő folyamatosan elemzi az orosz–ukrán háború és a közel-keleti konfliktusok tanulságait, ugyanakkor emlékeztetett, hogy nem minden dróntámadás történik nagy sebességű FPV-eszközökkel. A jövőben a kiképzéseket változatosabb forgatókönyvek mentén tervezik továbbfejleszteni. Szakértők szerint az ukrán kritika jogos kérdéseket vetett fel, de a gyakorlatot nem szabad haszontalannak tekinteni. Ju Dzsihun, a Koreai Védelmi Elemzések Intézetének kutatója szerint a bírálat a gyakorlat korlátaira mutatott rá, nem pedig annak értelmét kérdőjelezte meg. Bár a forgatókönyv a valós harci helyzetekhez képest leegyszerűsített volt, ez mégis az első éleslövészetnek számított. A szakértő óva intett attól is, hogy a gyakorlat hasznát pusztán a drónok és az elhasznált lőszerek árának összevetése alapján ítéljék meg.

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Ju Jongvon ellenzéki képviselő, a nemzetvédelmi bizottság tagja szintén üdvözölte a kezdeményezést, ugyanakkor felhívta a figyelmet a jelenlegi rendszerek korlátaira. Véleménye szerint Dél-Koreának

egyetlen fegyvertípus helyett többrétegű drónvédelmi rendszert kell kiépítenie, amely zavaróberendezéseket, gépágyúkat, sörétes fegyvereket és elfogódrónokat egyaránt tartalmaz.

Jang Uk katonai elemző ehhez hozzátette, hogy a modern hadviselésben a drónok már nem támogató eszközként, hanem kulcsfontosságú fegyverként jelennek meg, és a küzdelem ma már az erőforrások kimerítéséről, valamint a folyamatos gyártási kapacitásról szól.

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