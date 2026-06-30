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Ukrán főparancsnok: elsöprő támadásra készülnek az oroszok, több terv is az asztalon van
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Ukrán főparancsnok: elsöprő támadásra készülnek az oroszok, több terv is az asztalon van

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Oroszország több forgatókönyvet is mérlegel egy északi irányú offenzívára, amelynek a legvalószínűbb célpontja a csernyihivi térség lehet – jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka - jelentette a RBK.

A tábornok szerint Vlagyimir Putyin az orosz vezérkart különböző támadási forgatókönyvek kidolgozásával bízta meg. Ezek között szerepel egy olyan terv is, amely fehérorosz területről indulva Kijev és más régiók elfoglalását célozná meg. Az orosz vezérkar által előkészített változatok egyike valóban

egy Fehéroroszország felőli offenzívát tartalmaz.

Szirszkij ugyanakkor úgy véli, a minszki vezetés aligha egyezne bele abba, hogy Oroszország ismét felvonulási területként használja az országot, Kijev mindazonáltal ezzel a lehetőséggel is számol.

A főparancsnok szerint a több forrás által is megerősített, legvalószínűbb forgatókönyv alapján az orosz csapatok saját területükről, a brjanszki térségből indítanának támadást, mégpedig nem Kijev, hanem a csernyihivi régió ellen. Moszkva feltehetően mélyebben próbálna behatolni az ukrán területekre, hogy a védekező felet csapatai átcsoportosítására kényszerítse, és elvonja az erőit a kulcsfontosságú frontszakaszokról. A hadművelet

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célja a frontvonal megnyújtása és az ukrán tartalékok felőrlése lenne.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy Fehéroroszország az ukrán határ közelében az orosz hadműveletek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrát, egyebek mellett utakat és lőszerraktárakat épít. Az államfő szerint ezt a folyamatot meg kell állítani. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ugyanakkor a közelmúltban azt hangoztatta, hogy országa nem akar háborúba keveredni Ukrajnával.

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