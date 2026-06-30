Váratlan lépés Oroszországtól: magyarázat nélkül állítják le a forgalmat a határokon

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Grandio Blog Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát? A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T

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Buxelliott - Elliott Wave Hungary Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak

Kasza Elliott-tal Tervezett eladások Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

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