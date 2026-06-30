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Váratlan lépés Oroszországtól: magyarázat nélkül állítják le a forgalmat a határokon
Globál

Váratlan lépés Oroszországtól: magyarázat nélkül állítják le a forgalmat a határokon

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Az orosz kormány váratlanul lezárta egy sor határátkelőjét, erről a szomszédos országokat is értesítette – közölte a TASzSz.

A kormány által kijelölt határátkelőhelyeken a személyek, járművek, áruk és rakományok forgalma felfüggesztésre került

– közölte az orosz külügyminisztérium, miután utasításba kapta, hogy értesítse Rigát, Tallinnt és Helsinkit a július 1-től hatályba lépő döntésről.

A teljes lista nem ismert, a jelentések szerint vasúti átkelőkről van szó, az érintettek közé tartoznak olyan vonalak is, mint a Szentpétervár-Finljandszkij, Viborg, Vjarcilija, Ljuttja és Szvetogorszk Finnország felé, Pecsori-Pszkovszkijje Észtország irányába, valamint a Lettországgal határos Pitalovo.

A döntést nem indokolták.

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