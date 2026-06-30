Véres merénylet a luxusparadicsomban: ukrán oligarcha ellen követhettek el robbantásos támadást

Monacóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál hétfő este, három ember megsebesült. A robbanás 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Jermolajev ukrán milliomos és két másik személy megsérült a robbanásban, amely ez az első ilyen eset a hercegségben.

II. Albert monacói herceg "gyűlöletes bűncselekménynek" nevezte az esetet. Közleményében "az egész monacói közösség számára sokként" jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette:

A Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől.

A monacói hatóságok két, életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be – egy 50-60 éves házaspárról –, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről, de nem nevezték meg őket.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyhöz közel álló forrás megerősítette a BFMTV francia hírtelevízió értesülését, miszerint a férfi Vadim Jermolajev ukrán származású oligarcha.

A 2021 óta Monacóban élő férfi a francia és az ukrán sajtó értesülései szerint

korábban Dnyipróban élt, és ingatlanfejlesztéssel foglalkozott.

Külföldre költözése után lemondott ukrán állampolgárságáról, és ciprusi állampolgár lett. 2023 decemberében szankciókat vetett ki rá az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC). Ennek okaként az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozva több sajtóorgánum is azt közölte, hogy a multimilliomos úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben. Jermolajev azonban az RBC-Ukraine hírportálnak 2024-ben adott interjújában tagadta, hogy bármilyen vállalkozása lenne a Krímben akár tulajdonosként, akár vezetőként.

Stéphane Thibault, Monaco főügyésze elmondta, hogy

a robbanószerkezet egy táskában vagy csomagban volt, amelyet valaki az épület előcsarnokában hagyott, majd elment.

Hozzátette, hogy egyelőre gyilkossági kísérlet gyanújával nyomoznak az ügyben, és nincs olyan információjuk amely alapján terrorakcióra kellene gyanakodniuk. Kiemelte, hogy információik szerint az ukrán milliomos nem állt külföldi körözés alatt.

A BFMTV a monacói biztonsági hatóságokra és a Monaco Matin című regionális újságra hivatkozva arról számolt be, hogy röviddel a robbanás előtt láttak valakit, aki egy hátizsákot helyezett el egy lakóépület bejáratánál, majd elmenekült. A médiában bemutatott, a biztonsági kamerák által rögzített felvételeken egy sötét sapkát és felsőruhát viselő, a vállán egy fehér táskával közlekedő, majd elfutó férfi volt látható.

Christophe Mirmand, Monaco államminisztere a BFMTV-nek nyilatkozva nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt az értesülést, hogy a merénylet célpontja Vadim Jermolajev volt.

A gyanúsított továbbra is szökésben van, és szerinte feltehetően Franciaországba menekült.

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