Zelenszkij bejelentette: mélyen Oroszország területén csaptak le, leszerelik az orosz műholdas kommunikációt

Az ukrán államfő közlése szerint a stratégiai jelentőségű központ több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. Hozzátette, hogy

a védelmi erők a közelmúltban összesen négy hasonló orosz létesítményre mértek csapást.

Zelenszkij az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy lépésről lépésre hajtják végre a nagy hatótávolságú csapásokra vonatkozó stratégiájukat. Ezzel arra törekednek, hogy a lehető leginkább megnehezítsék Moszkva számára az Ukrajna elleni támadó hadműveletek folytatását és a megszállt területek megtartását.

Az elnök végezetül jelezte, hogy a jövőben további hasonló oroszországi létesítmények ellen készítenek elő katonai akciókat.

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