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Zelenszkij bejelentette: mélyen Oroszország területén csaptak le, leszerelik az orosz műholdas kommunikációt
Globál

Zelenszkij bejelentette: mélyen Oroszország területén csaptak le, leszerelik az orosz műholdas kommunikációt

Portfolio
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Az ukrán haderő ismét csapást mért a Moszkvai területen fekvő dubnai műholdas kommunikációs központra, jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az elnök tájékoztatása szerint a már másodszor célba vett létesítmény kulcsszerepet játszott az Ukrajna elleni orosz katonai műveletek felderítésében és koordinálásában - írta a Sky News.

Az ukrán államfő közlése szerint a stratégiai jelentőségű központ több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. Hozzátette, hogy

a védelmi erők a közelmúltban összesen négy hasonló orosz létesítményre mértek csapást.

Zelenszkij az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy lépésről lépésre hajtják végre a nagy hatótávolságú csapásokra vonatkozó stratégiájukat. Ezzel arra törekednek, hogy a lehető leginkább megnehezítsék Moszkva számára az Ukrajna elleni támadó hadműveletek folytatását és a megszállt területek megtartását.

Az elnök végezetül jelezte, hogy a jövőben további hasonló oroszországi létesítmények ellen készítenek elő katonai akciókat.

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