Átcsoportosít a honvédség, mutatjuk, merre kell közlekedési nehézségekre számítani

Katonai konvojra kell számítani csütörtökön, reggel nyolc és délután négy óra között a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon - közölte az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szerdán a Facebook-oldalán.

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Szolnok-Jászladány-Zagyvarékas-Heves-Tenk-Dormánd-Maklár-Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát - közölték.

Kérik lakosság megértését és türelmét, illetve hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

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