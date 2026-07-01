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Bejelentették: új országot lehet mostantól közvetlen járattal elérni Magyarországról
Globál

Bejelentették: új országot lehet mostantól közvetlen járattal elérni Magyarországról

MTI
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A szaúdi székhelyű flynas légitársaság szerdán elindította a Rijád és Budapest közötti közvetlen járatát, amely első alkalommal teremt közvetlen légi összeköttetést Magyarország és Szaúd-Arábia között - jelentette be Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója az első közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szerdán.

A szaúdi flynas szerdán elindította közvetlen Rijád–Budapest járatát,

amely a légitársaság közlése szerint elsőként teremt közvetlen légi összeköttetést Magyarország és Szaúd-Arábia között.

A légitársaság július elejétől szeptember végéig hetente három alkalommal - szerdán, pénteken és vasárnap - közlekedik a két főváros között Airbus A320neo típusú repülőgépekkel

Hozzátette: a rijádi összeköttetés a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Szöul felé indított járatokat követően. Kiemelte: a rijádi átszállással az utasok számára elérhetővé válnak Szaúd-Arábia további régiói, illetve több indiai, etiópiai és pakisztáni úti cél is.

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