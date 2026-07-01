Beütött a krízis az öbölmenti gáztermelőnél: milliárd köbméteres hiányt kell pótolnia az uniós államnak

Az olasz Edison újabb értesítést kapott a QatarEnergytől a vis maior helyzet fennmaradásáról: a katari vállalat szeptember elejéig további négy LNG-szállítmányt nem tud leszállítani az Adriatic LNG terminálra.

Ezzel a lépéssel a 2026 áprilisától szeptember elejéig tartó időszakban

már összesen 21 LNG-szállítmányt érint a vis maior, ami mintegy 2,7 milliárd köbméternyi földgáznak felel meg.

Az Edison beszámolója szerint 2026. június 30-ig 14 szállítmányt sikerült pótolniuk az Adriatic LNG-terminálon, ami hozzávetőleg 1,3 milliárd köbméter földgázt jelent. A vállalat megerősítette, hogy képes alternatív forrásokból beszerezni a gázt valamennyi ügyfele számára, így maradéktalanul teljesíteni tudja kereskedelmi kötelezettségvállalásait.

Az Edison hosszú távú szerződéssel rendelkezik a QatarEnergyvel, amely évente 6,4 milliárd köbméter földgáz szállítását biztosítja Olaszország számára. A 2009 óta hatályos megállapodás teljes futamideje 25 év.

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