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Elérte a kritikus pontot a háború: Ukrajna új rakétája miatt bénulhat meg az orosz üzemanyag-ellátás
Globál

Elérte a kritikus pontot a háború: Ukrajna új rakétája miatt bénulhat meg az orosz üzemanyag-ellátás

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Ukrajna idén jelentősen növelte az Oroszország területére mért légicsapások hatótávolságát és intenzitását, aminek következtében a világ legnagyobb országának csaknem minden második régiójában riasztást kellett elrendelni. Csak az elmúlt héten legalább öt közigazgatási egységben hirdettek rakétaveszélyt a Moszkvától délkeletre fekvő Volgamenti szövetségi körzetben, az asztraháni régióban, valamint az Észak-Kaukázus több területén is - írta a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint az ukrán erők másodszor is csapást mértek a frontvonaltól több mint 1300 kilométerre fekvő ufai olajfinomítóra, valamint egy rakétaalkatrészeket gyártó hadiipari üzemre Penzában. A támadások léptéke és földrajzi kiterjedése jól mutatja, milyen jelentős fejlődésen mentek keresztül az ukrán nagy hatótávolságú csapásmérő képességek.

A háború korábbi szakaszában a légiriadókat jórészt az Ukrajnával határos orosz régiókban és a megszállt ukrán területeken rendelték el.

Idén azonban már az orosz lakosság több mint 70 százalékának otthont adó területeken megszólaltak a szirénák legalább egyszer.

Az ukrán határtól csaknem 3000 kilométerre fekvő, nyugat-szibériai Omszki területen júniusban tartották az első rakétariadót, és hasonló helyzet alakult ki az Urál vidékén is. Az északnyugati Novgorodi és Pszkovi területen pedig a 2022-es teljes körű orosz invázió kezdete óta most először lépett életbe ilyen intézkedés.

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Ukrajna egyre inkább a hazai fejlesztésű, nagy hatótávolságú cirkálórakétákra támaszkodik, amelyek hatékonyan egészítik ki a folyamatosan bővülő támadódrón-flottát. Zelenszkij tájékoztatása szerint a Flamingo típusú robotrepülőgép májusban repült először több mint 1500 kilométert, hogy csapást mérjen a Volgamenti Csebokszariban működő, navigációs alkatrészeket előállító hadiüzemre.

Douglas Barrie, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) katonai szakértője szerint mindez jelentős fordulatot jelent az ukrán csapásmérő hadjáratban, mivel a Flamingo komoly méretű harci résszel felszerelve képes mélyen az orosz hátországban lévő célpontokat támadni. Úgy véli, az orosz kritikus infrastruktúra elleni akciók érdemi károkat okoznak a hadiiparnak, súlyos terhet rónak a gazdaságra, és a helyi lakosság számára is közvetlenül érzékelhetővé teszik a háború árát.

Az ukrán dróntámadások, amelyek több kulcsfontosságú olajfinomító működését is átmenetileg megbénították, komoly ellátási zavarokat okoztak, így június végére szinte minden orosz régióból üzemanyaghiányról vagy a benzin adagolásáról érkeztek jelentések. A krasznodari határterületen fekvő, Kubany-parti Szlavjanszkban egy olajfinomító már a második napja lángolt egy nagyszabású, 110 drónt és öt Flamingo cirkálórakétát mozgósító támadást követően, amely a háború kezdete óta a legnagyobbnak számított a térségben.

Ukrajna tavaly indította el a Flamingo sorozatgyártását, amelynek hatótávolsága a beszámolók szerint a 3000 kilométert is elérheti.

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