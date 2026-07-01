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Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Moszkva több forgatókönyvet is mérlegel egy északi offenzívára: noha lehetséges egy fehérorosz területről indított offenzíva is Kijev ellen, a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Oroszország a Brjanszki területről indíthat támadást Ukrajna Csernyihiv régiója ellen. "Ez egy reális forgatókönyv, és természetesen felkészülünk rá" - mondta Szirszkij. Közben a Kreml váratlanul lezárt több vasúti határátkelőt Finnország, Észtország és Lettország felé, amiről a szomszédos országokat is értesítette. A lépést nem indokolták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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Ukrán jelentés

Oroszország mára virradóra egy Iszkander-M ballisztikus rakétával, egy H-59 légi indítású rakétával és 151 drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légierő.

 Az ukrán légvédelem egy H-59 típusú rakétát és 130 drónt hatástalanított.  16 helyszínen 17 dróncsapást jegyeztek fel, négy helyen dróntörmelék hullot a földre.

(Ukrajinszka Pravda)

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Benzinkutakat lőtt Moszkva

Az orosz haderő az éjszaka folyamán öt benzinkutat vett támadás alá Dnyipropetrovszk régióban, egy nő meghalt, hárman megsérültek - közölte a megye katonai közigazgatási vezetője.

Az éjszaka folyamán 11 orosz drónt lőttek le Dnyipropetrovszk felett.

(Ukrajinszka Pravda)

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Veszélyes drónok csapódtak be Magyarország szomszédjában: forródrótot létesítettek Kijevvel

Kijev és Bukarest közvetlen kommunikációs csatornát hozott létre, hogy a jövőben elkerüljék a drónbehatolásokat Románia területére – közölte Nicușor Dan román elnök kedden a News.ro román hírportállal, amit a Kyiv Independent szemlézett.

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Veszélyes drónok csapódtak be Magyarország szomszédjában: forródrótot létesítettek Kijevvel
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Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

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