Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette

Korábban már szivárogtak ki olyan felvételek, melyeken furcsa, moduláris építményt sejtető teherautók álltak egymás mögött Kínában. Sokan akkor azt a megállapítást tették, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) a szárazföldre vitte az egyik legfontosabb repülőgép-hordozó fejlesztést, az EMALS rendszert. Nemrégiben kiderült, hogy ez a vélekedést abszolút helytállónak bizonyult, ugyanis Kína tényleg ezt tette:

drónok indítására kifejlesztett egy rendszert, amely több, speciálisan összekapcsolt teherautóból áll.

China publicly demonstrated its truck-mounted electromagnetic aircraft launch system (EMALS) for the first time, successfully launching a drone from a modular catapult built from multiple linked trucks.Three or more trucks connect to form a catapult that can be rapidly… pic.twitter.com/rJEzQjPQP0 https://t.co/rJEzQjPQP0 — Clash Report (@clashreport) July 1, 2026

A kínai katonai fejlesztésekkel kapcsolatban közismert, hogy Peking már csak akkor mutatja meg azokat, amikor teljesen kész vannak a munkálatokkal. Ennek fényében joggal feltételezhető, hogy a PLA a jövőben komoly elképzelésekkel bír ezek szerepét illetően. A nyilvánosságra hozott felvételeken három teherautó látható, amelyek összekapcsolódnak, ezzel mintegy kifutópályát alakítva a drón számára. A felbukkanása különlegességét adja, hogy ameddig legutóbb négy teherautó összekapcsolását látták, addig most csak három bukkant fel a felvételen. A TWZ szerint vélhetően az együttműködő harci repülőgépekhez (CCA) hasonló drónok valójában makettek lehetnek a képeken.

A katonai szaklap kiemeli, hogy a járművek egyedi kinézetük alapján azonosíthatóak, bár bizonyos elemeket a védelmükre terveztek. Egyedi képességeik közé tartozik, hogy álló helyben képesek összekapcsolva fordulni, ezzel a megfelelő irányba állítva az indítandó drónt. A neten a felvétel mellett egy olyan grafika is kering, amely a fejlesztés képességeit mutatja be, ezek szerint Peking annyira bízik a megoldásban, hogy egy teljes családot hozott létre, rakéták indításától az elektronikus hadviselési eszközökön át egészen az irányítóközpontokig számos lehetőség szerelhető az EMALS-hoz hasonlóan teherautókra szerelt konténerekbe. Az éves szinten 2000 ilyen típusú eszköz legyártása azt mutatja, hogy a PLA komolyan számol a technológiával.

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