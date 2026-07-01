FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette
Globál

Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elektromágneses katapultrendszer (EMALS) jelenleg a legkorszerűbb indítótechnológiának számít a repülőgép-hordozókon, egyelőre csak Kína és az Egyesült Államok rendelkezik ilyennel. Előbbi azonban gondolt egyet, és teljesen más formában is megvalósította ugyanezt – írja a The War Zone (TWZ) katonai szaklap.

Korábban már szivárogtak ki olyan felvételek, melyeken furcsa, moduláris építményt sejtető teherautók álltak egymás mögött Kínában. Sokan akkor azt a megállapítást tették, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) a szárazföldre vitte az egyik legfontosabb repülőgép-hordozó fejlesztést, az EMALS rendszert. Nemrégiben kiderült, hogy ez a vélekedést abszolút helytállónak bizonyult, ugyanis Kína tényleg ezt tette:

drónok indítására kifejlesztett egy rendszert, amely több, speciálisan összekapcsolt teherautóból áll.

A kínai katonai fejlesztésekkel kapcsolatban közismert, hogy Peking már csak akkor mutatja meg azokat, amikor teljesen kész vannak a munkálatokkal. Ennek fényében joggal feltételezhető, hogy a PLA a jövőben komoly elképzelésekkel bír ezek szerepét illetően. A nyilvánosságra hozott felvételeken három teherautó látható, amelyek összekapcsolódnak, ezzel mintegy kifutópályát alakítva a drón számára. A felbukkanása különlegességét adja, hogy ameddig legutóbb négy teherautó összekapcsolását látták, addig most csak három bukkant fel a felvételen. A TWZ szerint vélhetően az együttműködő harci repülőgépekhez (CCA) hasonló drónok valójában makettek lehetnek a képeken.

Még több Globál

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Hatalmas csapás Oroszországnak: a dróntámadások után bezuhant a gázolajexport

Átcsoportosít a honvédség, mutatjuk, merre kell közlekedési nehézségekre számítani

A katonai szaklap kiemeli, hogy a járművek egyedi kinézetük alapján azonosíthatóak, bár bizonyos elemeket a védelmükre terveztek. Egyedi képességeik közé tartozik, hogy álló helyben képesek összekapcsolva fordulni, ezzel a megfelelő irányba állítva az indítandó drónt. A neten a felvétel mellett egy olyan grafika is kering, amely a fejlesztés képességeit mutatja be, ezek szerint Peking annyira bízik a megoldásban, hogy egy teljes családot hozott létre, rakéták indításától az elektronikus hadviselési eszközökön át egészen az irányítóközpontokig számos lehetőség szerelhető az EMALS-hoz hasonlóan teherautókra szerelt konténerekbe. Az éves szinten 2000 ilyen típusú eszköz legyártása azt mutatja, hogy a PLA komolyan számol a technológiával.

Kapcsolódó cikkünk

Megingott a nagyhatalom: kiderült, mi Amerika leggyengébb pontja, és ez még nagyon fájhat a világnak

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility