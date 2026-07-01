Eszkalálódik a fegyveres konfliktus: csapást mért az atomhatalomra a volt szövetségese, tucatnyi áldozatot követeltek a határvillongások

Tovább éleződik a feszültség Afganisztán és Pakisztán között, miután az afgán tálib kormány légicsapásokat hajtott végre pakisztáni területen, miközben Iszlámábád közlése szerint a hadereje négy könnyű drónt fogott el és lőtt le a természeti erőforrásokban gazdag déli tartományban, Beludzsisztánban. A keddi összecsapások a két szomszédos ország közötti konfliktus legújabb eszkalációs lépcsőfokát jelentik.

Az afgán védelmi minisztérium közlése szerint erőik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik feltételezett bázisát vették célba a beludzsisztáni Szaranán városában, valamint más helyszíneket a Hajber-Pahtunhva tartományban. A pakisztáni hadsereg arról számolt be, hogy a drónokat azonnal észlelték és semlegesítették. A helyi hatóságok megerősítették a támadás tényét, hozzátéve, hogy az egyik drón egy állami iskola közelében csapódott be Szaranánban, aminek következtében két ember megsérült.

Bár Afganisztán hivatalosan nem rendelkezik vadászgépekkel, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) adatai szerint legalább hat merevszárnyú repülőgép és 23 helikopter áll a hadsereg rendelkezésére. Emellett a tálib erők köztudottan birtokolnak olyan drónokat is, amelyeket korábban már bevetettek a Pakisztán elleni összecsapásokban.

Iszlámábád azzal vádolja Kabult, hogy menedéket nyújt azoknak a fegyvereseknek, akik a pakisztáni területen elkövetett terrortámadásokért felelősek. A tálib vezetés tagadja a vádakat, és úgy véli, hogy a szélsőséges csoportok elleni fellépés kizárólag Pakisztán belügye.

A hétfői pakisztáni légicsapások következtében

legalább 28 civil vesztette életét és 49-en megsérültek az afgán határ mentén.

Iszlámábád a támadást a pakisztáni területet ért "terrortámadásokra" adott válaszcsapásként indokolta. Az egykor szövetséges, mára ellenségessé vált felek közötti konfliktus idén már több száz halálos áldozatot követelt, és a Kína által közvetített feszültségoldó diplomáciai erőfeszítések eddig nem hoztak áttörést.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 29. Újra lángba borult a két szomszédos ország határa, levegőbe emelkedtek az atomhatalom gépei

Forrás: Reuters

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