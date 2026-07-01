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Hatalmas baki a fronton, ezt benézte az orosz légvédelem: saját félelmetes fegyverét lőtte le Moszkva
Globál

Hatalmas baki a fronton, ezt benézte az orosz légvédelem: saját félelmetes fegyverét lőtte le Moszkva

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Az elmúlt egy hét alatt Oroszország négy Orion típusú felderítő és csapásmérő drónt is elveszített. Hármat a kárpátaljai Bródi Róbert vezette drónerők semmisítettek meg, a negyediket pedig valószínűleg maguk az oroszok lőtték le tévedésből - írja a Defense Express.

A június 23-i éjszaka folyamán Ukrajna egyszerre három Orion drónt is megsemmisített egy krími repülőtéren az orosz megszállás alatt lévő Kercs közelében, pár nappal később pedig az oroszok lőtték le saját eszközüket.

Egy interneten terjedő videófelvételen egy mezőn égő drón látható, amelyet egy szemtanú beszámolója szerint az orosz légvédelem talált el.

Az Orion jelenleg az egyetlen ismert hordozója a Banderol cirkálórakétáknak.

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Mint korábban megírtuk, a nyilvánosságra hozott adatok szerint a Banderol képes 150 kilogrammos robbanófej hordozására, végsebessége pedig 620 kilométer/óra, míg hatótávolsága 500 kilométer.

Az Orion szárnyfesztávolsága 16,3 méter, maximális felszálló tömege pedig eléri az 1000 kilogrammot.

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