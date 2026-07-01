Hatalmas baki a fronton, ezt benézte az orosz légvédelem: saját félelmetes fegyverét lőtte le Moszkva

A június 23-i éjszaka folyamán Ukrajna egyszerre három Orion drónt is megsemmisített egy krími repülőtéren az orosz megszállás alatt lévő Kercs közelében, pár nappal később pedig az oroszok lőtték le saját eszközüket.

Egy interneten terjedő videófelvételen egy mezőn égő drón látható, amelyet egy szemtanú beszámolója szerint az orosz légvédelem talált el.

️ A Russian Orion strike drone appears to have crashed beside the highway leading out of Crimea near Kerch.Russian tourists waiting at the Kerch Bridge checkpoint to leave Crimea from the Kerch side on June 26, 2026, filmed burning UAV wreckage in a field next to them.… pic.twitter.com/NQwbF6fqGR https://t.co/NQwbF6fqGR — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) June 28, 2026

Az Orion jelenleg az egyetlen ismert hordozója a Banderol cirkálórakétáknak.

Mint korábban megírtuk, a nyilvánosságra hozott adatok szerint a Banderol képes 150 kilogrammos robbanófej hordozására, végsebessége pedig 620 kilométer/óra, míg hatótávolsága 500 kilométer.

Az Orion szárnyfesztávolsága 16,3 méter, maximális felszálló tömege pedig eléri az 1000 kilogrammot.

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