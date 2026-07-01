Hatalmas csapás Oroszországnak: a dróntámadások után bezuhant a gázolajexport

Jelentősen visszaesett júniusban Oroszország tengeri gázolajexportja, miután a finomítókat ért dróntámadások sorozata kényszerleállásokhoz vezetett. Az LSEG és a piaci források adatai szerint
a kivitel az előző hónaphoz képest 39 százalékkal, mintegy 1,8 millió tonnára csökkent, ami az egy évvel korábbi 3,35 millió tonnához képest 46 százalékos visszaesést jelent.
A legnagyobb orosz gázolaj-exportáló kikötőből, Primorszkból induló, rendkívül alacsony kéntartalmú gázolaj (ULSD) szállítmányai a kereskedők becslései és a Reuters számításai szerint a májusi mennyiség felére, mindössze 623 ezer tonnára zuhantak.
Bár az orosz hatóságok egyelőre nem döntöttek a gázolajexport betiltásáról, a kereskedők arra számítanak, hogy a rendkívül alacsony kéntartalmú üzemanyag kivitele júliusban minimális szintre eshet, vagy akár teljesen leállhat. Ennek hátterében az egyes nagyobb finomítók elhúzódó, nem tervezett karbantartása, valamint az erős belföldi kereslet áll.
A visszaesést a májusban és júniusban indított dróntámadások okozták,
amelyek több nagy finomítót, köztük a Lukoil volgográdi üzemét, a Gazpromnyefty moszkvai finomítóját, a Rosznyeft rjazanyi létesítményét, valamint a Szurgutnyeftegaz kirisi üzemét érintették, amely Oroszország egyik legnagyobb gázolajtermelője. Emellett a magánkézben lévő tyumenyi finomítóban egy véletlen tűzeset miatt állt le a termelés.
Az ellátási zavarok a belföldi piacra is átgyűrűztek. Mivel a termelés éppen akkor esett vissza, amikor a szezonális kereslet megugrott, a kínálat hirtelen szűkült be, ami több orosz régióban az üzemanyag-értékesítés korlátozásához vezetett.
A szállítási adatok szerint júniusban továbbra is Törökország és Brazília maradt a legfőbb vásárló, amelyek együttesen a rendelkezésre álló szállítmányok legalább felét vették át. Emellett Marokkó, Egyiptom és Szenegál is jelentős importőrként lépett fel. Összesen 250 ezer tonna gázolajat szállító tartályhajók tartanak az egyiptomi Port Szaíd és a ciprusi Limasszol közelébe, hogy ott hajóról hajóra fejtsék át a rakományt, bár a szállítmányok végső rendeltetési helye egyelőre ismeretlen.
Forrás: Reuters
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