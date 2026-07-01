FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
FONTOS Hiába az "etikus" fordulat, még mindig sokba kerülnek a megtakarítóknak a magyar életbiztosítások
Hatalmas csapás Oroszországnak: a dróntámadások után bezuhant a gázolajexport
Globál

Hatalmas csapás Oroszországnak: a dróntámadások után bezuhant a gázolajexport

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Júniusban meredeken visszaesett Oroszország tengeri gázolajexportja, miután a finomítókat érő dróntámadások több helyen kényszerleállásokat okoztak - írja a Reuters.

Jelentősen visszaesett júniusban Oroszország tengeri gázolajexportja, miután a finomítókat ért dróntámadások sorozata kényszerleállásokhoz vezetett. Az LSEG és a piaci források adatai szerint

a kivitel az előző hónaphoz képest 39 százalékkal, mintegy 1,8 millió tonnára csökkent, ami az egy évvel korábbi 3,35 millió tonnához képest 46 százalékos visszaesést jelent.

A legnagyobb orosz gázolaj-exportáló kikötőből, Primorszkból induló, rendkívül alacsony kéntartalmú gázolaj (ULSD) szállítmányai a kereskedők becslései és a Reuters számításai szerint a májusi mennyiség felére, mindössze 623 ezer tonnára zuhantak.

Bár az orosz hatóságok egyelőre nem döntöttek a gázolajexport betiltásáról, a kereskedők arra számítanak, hogy a rendkívül alacsony kéntartalmú üzemanyag kivitele júliusban minimális szintre eshet, vagy akár teljesen leállhat. Ennek hátterében az egyes nagyobb finomítók elhúzódó, nem tervezett karbantartása, valamint az erős belföldi kereslet áll.

Még több Globál

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Átcsoportosít a honvédség, mutatjuk, merre kell közlekedési nehézségekre számítani

Üzemeltetőt váltott a Mol számára is fontos BTC-olajvezeték

A visszaesést a májusban és júniusban indított dróntámadások okozták,

amelyek több nagy finomítót, köztük a Lukoil volgográdi üzemét, a Gazpromnyefty moszkvai finomítóját, a Rosznyeft rjazanyi létesítményét, valamint a Szurgutnyeftegaz kirisi üzemét érintették, amely Oroszország egyik legnagyobb gázolajtermelője. Emellett a magánkézben lévő tyumenyi finomítóban egy véletlen tűzeset miatt állt le a termelés.

Az ellátási zavarok a belföldi piacra is átgyűrűztek. Mivel a termelés éppen akkor esett vissza, amikor a szezonális kereslet megugrott, a kínálat hirtelen szűkült be, ami több orosz régióban az üzemanyag-értékesítés korlátozásához vezetett.

A szállítási adatok szerint júniusban továbbra is Törökország és Brazília maradt a legfőbb vásárló, amelyek együttesen a rendelkezésre álló szállítmányok legalább felét vették át. Emellett Marokkó, Egyiptom és Szenegál is jelentős importőrként lépett fel. Összesen 250 ezer tonna gázolajat szállító tartályhajók tartanak az egyiptomi Port Szaíd és a ciprusi Limasszol közelébe, hogy ott hajóról hajóra fejtsék át a rakományt, bár a szállítmányok végső rendeltetési helye egyelőre ismeretlen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility