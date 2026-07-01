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Hatalmas fordulat az autógyártásban: látványos váltásra szánták el magukat a legnépszerűbb márkák
Globál

Hatalmas fordulat az autógyártásban: látványos váltásra szánták el magukat a legnépszerűbb márkák

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Egyre inkább alumíniumra vált rézről az autó- és kábelipar, a Ferrari és a BMW is egyre több modelljében cseréli le a hagyományos rézvezetékeket a könnyebb és jóval olcsóbb fémre. Ezzel a lépéssel a Tesla és a kínai elektromosautó-gyártók nyomdokába lépnek, a JPMorgan elemzése szerint pedig a folyamat idén a globális rézkereslet mintegy 2 százalékát érinti, írja a Reuters. A helyettesíthetőségnek azonban ára van és határai is.

Egyre több autógyártó cseréli alumíniumra a rézvezetékeket: a Ferrari és a BMW is követi a Tesla és a kínai elektromosautó-gyártók példáját, a JPMorgan szerint pedig

az átállás idén már a globális rézkereslet mintegy 2 százalékát érintheti.

Az átállás hátterében elsősorban az árak állnak, hiszen az alumínium jelenleg tonnánként nagyjából 3100 dollárba kerül, ami a réz árának alig egynegyede. A réz ára januárban rekordmagasságba, tonnánként csaknem 15 ezer dollárig emelkedett, és az előrejelzések szerint a kínálat még több mint egy évtizedig elmarad majd a kereslettől, amelyet a zöldenergia-szektor és az adatközpontok igényei is jelentősen növelnek.

A rézpiaci befektetések motivációival ebben az elemzésben foglalkoztunk.

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A rézpiaci mérleg várható alakulása 2040-ig. Forrás: S&P Global: Copper in the Age of AI, 2026

A Ferrari, amely karosszériáihoz, motorjaihoz és alvázaihoz már régóta alumíniumot használ, tavaly a 296-os hibrid sportautó tápkábeleinél kezdte el alkalmazni ezt a fémet, majd más modellekre is kiterjesztette a használatát, köztük a nemrég bemutatott első teljesen elektromos autójára, a Lucére. A gyártó szerint ezzel a teljes kábelezés tömegének akár 20 százaléka is megtakarítható. A vállalat kommunikációs vezetője, Dario Esposito hangsúlyozta, hogy nem az alacsonyabb ár, hanem a jobb teljesítmény miatt döntöttek az anyag mellett.

A BMW már 2011-ben, az 1-es sorozatban alkalmazott először alumíniumvezetőket, azóta pedig fokozatosan terjesztette ki a használatukat a hibrid és elektromos modellekben. A tavaly bemutatott eDrive technológiában már nagy számban szerepelnek alumíniumkábelek a nagy- és kisfeszültségű rendszerekben egyaránt. A világ negyedik legnagyobb autógyártója, a Stellantis is a közelmúltban kezdte el lecserélni a rézvezetékeket.

Nem olyan egyszerű a helyzet

A francia Nexans szakértője szerint a gyártók általában akkor váltanak alumíniumra, amikor a réz ára eléri az alumínium árának mintegy három és félszeresét, ez az arány pedig jelenleg 4,2 felett alakul. A döntést azonban több tényező is nehezíti, ugyanis

  • az alumínium előállítása rendkívül energiaigényes, így nagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátással jár,
  • ráadásul a fém gyengébb elektromos vezetőképessége miatt ugyanakkora áramerősség szállításához több anyagra van szükség belőle.
  • További korlátot jelent, hogy az alumíniumkábelek nagyobb területet igényelnek, a szűk helyeken továbbra is a réz a kedvezőbb megoldás.

A JPMorgan mindezzel együtt olyan forgatókönyvet vázol fel, amely szerint

2030-ra az éves rézkereslet mintegy 6 százalékát válthatja ki az alumínium.

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A réz helyettesíthetőségének lehetőségei és korlátai. Forrás: S&P Global: Copper in the Age of AI, 2026
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