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Még hat nappal a pusztító katasztrófa után sincs veszve minden remény: hároméves kisfiút mentettek ki a romok közül
Globál

Még hat nappal a pusztító katasztrófa után sincs veszve minden remény: hároméves kisfiút mentettek ki a romok közül

MTI
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Sikerült élve kimenteni egy hároméves kisfiút hat nappal a venezuelai földrengéseket követően a romok alól - közölték kedden a mentésben közreműködő jordániai polgári védelem mentőegységei.

A tájékoztatás szerint a gyermek a helyszínen elsősegélyben részesült, majd kórházba szállították.

Keddre virradóra pedig salvadori mentőegységek egy 44 éves férfit tudtak élve kiemelni egy bevásárlóközpont törmelékei alól a part menti Maiquetía városában - ismertette Nayib Bukele salvadori elnök az X-en. A férfit egy tömlőn keresztül látták el vízzel, amíg a mentési munkálatok zajlottak. Bukele szerint egy Giselle névre hallgató kutyát is sikerült élve felhozni a romok alól Caraballeda városában.

Az ecuadori fővárosból, Quitóból érkezett tűzoltóknak hétfőn sikerült egy 12 éves gyereket megmenteniük.

Amíg van esély, addig tovább kutatunk

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- írták az X-en.

Venezuela északi részét szerdán érte 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés,

amely rengeteg házat döntött össze, különösen nagy volt a pusztítás La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól, Caracastól mintegy 30 kilométerre. Gianluca Rampolla Del Tindaro, az ENSZ venezuelai koordinátora elmondta, hogy a nemzetközi segítségnyújtás keretében eddig 27 ország több mint 40 mentőegységet, összesen több mint 2000 szakembert és 160 keresőkutyát küldött Venezuelába.

Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnökének legfrissebb összesítése szerint

a halottak száma 1943-ra emelkedett,

a sérültek száma pedig meghaladja a 10 500-at. Hozzátette, hogy további 10 ezer embert eltűntként tartanak nyilván.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Henry Chirinos

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