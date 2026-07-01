Megerősítették: felütötte fejét a Marburg-vírus

Az afrikai kontinens vezető közegészségügyi szerve szerdán bejelentette, hogy az ugandai egészségügyi minisztérium megerősítette a Marburg-vírus egy elszigetelt esetét az országban.

Az afrikai járványügyi központ szerdán közölte, hogy

Uganda egészségügyi minisztériuma megerősített egy elszigetelt Marburg-vírusos esetet az országban.

Az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Africa CDC) közleményében hozzátette, hogy az ugandai hatóságok tájékoztatása szerint a fertőzött kontaktszemélyei közül senkinél sem jelentkeztek tünetek, így jelenleg nincs aktív Marburg-eset az országban.

Az ugandai egészségügyi minisztérium egyik szóvivője ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy nincs tudomása az országban lévő Marburg-járványról.

A Marburg-vírus a vérzéses lázat okozó kórokozók közé tartozik, és az ebolavírus közeli rokona.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images