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Nem csitul a konfliktus, Trump jobbkeze már megint visszaszólt XIV. Leó pápának
Globál

Nem csitul a konfliktus, Trump jobbkeze már megint visszaszólt XIV. Leó pápának

Portfolio
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J. D. Vance amerikai alelnök kedden "aggasztónak" nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját, miután XIV. Leó pápa több alkalommal is bírálta Donald Trump bevándorlásellenes intézkedéseit - írja a Reuters.

Az első észak-amerikai pápa korábban "mélyreható önvizsgálatra" szólította fel az Egyesült Államokat amiatt, ahogyan a migránsokkal bánnak a Trump-kormányzat idején. A katolikus egyházfő szerint az adminisztráció "rendkívül tiszteletlenül" viszonyul a bevándorlókhoz, és "embertelen" bánásmódban részesíti őket.

XIV. Leó nemrég a menekültek világnapján azt mondta,

senki sem fordíthatja el a fejét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Mindenkit arra buzdítok, hogy fogadja be az üldöztetés áldozatait, hogy békében, méltósággal élhessenek, és reménnyel tekinthessenek a jövőbe.

A katolikus vallású Vance a Fox News adásában kifejtette, hogy

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a Vatikán bevándorlással kapcsolatos üzeneteinek egy része aggályos, és azokkal nem tud azonosulni.

Hozzátette, hogy nem áll elutasítóan a kérdéshez, és nyitott a párbeszédre azokkal a katolikus egyházi vezetőkkel, akik bírálják a kormányzat politikáját. Vance ugyanakkor arra kérte őket, tartsák szem előtt, hogy a tömeges migrációnak is vannak áldozatai.

Leó pápa a Trump-adminisztráció egyéb intézkedéseit is bírálta. A Vatikán nem csatlakozott az amerikai elnök gázai "béketanácsához", és az egyházfő kritizálta az iráni háborút is.

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