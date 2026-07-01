Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának

Colin McDonald helyettes főügyész nyilvánosságra került utasítása szerint
a szövetségi ügyészeknek a szülési turizmushoz kapcsolódó feltételezett visszaélésekre kell összpontosítaniuk a nyomozati munkát és vádeljárásokat.
A minisztériumi tisztségviselő feljegyzése szerint a tárca "ki fogja vizsgálni és felelősségre vonja azokat, akik ebben a törvénytelen tevékenységben részt vesznek".
A szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium az írásbeli utasításban a nyomozati munkára vonatkozó javaslatként felsorol olyan szövetségi bűncselekményeket, amelyek az állampolgárság megszerzésére irányuló születési turizmus vizsgálata során felmerülhetnek, így vízumszabályokkal való visszaélés, pénzügyi visszaélés, banki csalás, pénzmosás, személyazonossággal való visszaélés, valamint egészségbiztosítási csalás.
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kedden kiadott határozatában az alkotmány XIV. kiegészítésére hivatkozva változatlanul hagyta a születési jogon járó állampolgárság intézményét, egyúttal
megsemmisítette Donald Trump elnöki rendeletét,
amely az illegálisan és vízummal átmenetileg az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi állampolgárok gyermekei esetében megszüntette volna az amerikai állampolgárság megadását, hiába születtek az ország területén.
Donald Trump a döntésre reagálva Truth Social közösségi oldalán megjelent ironikus bejegyzésében
"gratulált" Kínának és HSZi Csin-ping kínai elnöknek,
és a kelet-ázsiai ország győzelmének nevezte a bírói tanács döntését. Ezzel valószínűleg arra utalt, hogy az amerikai adminisztráció álláspontja szerint
szinte "iparággá" vált várandós nők beutaztatása az Egyesült Államokba
annak érdekében, hogy az ország területén adjanak életet gyermeküknek, aki így amerikai állampolgárságot kap.
Az elnök egy másik bejegyzésben felszólította a Kongresszus republikánus többségét, hogy fogadjon el a megsemmisített rendeletével megegyező, az alkotmányossági próbát kiálló törvényt a születési jogon járó állampolgárság korlátozásáról.
A legfelsőbb bíróság egyébként 5-4 arányban úgy vélte, hogy az alkotmány előírja a születési jogon járó állampolgárság elismerését, így a törvényhozás egyszerű jogszabállyal nem változtathatja meg ezt, csupán alkotmánymódosítással.
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