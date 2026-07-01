FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
FONTOS Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Globál

Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A "szülési turizmus" elleni fellépésre utasította az ügyészségeket a Trump-adminisztráció igazságügyi minisztériuma kedden, miután a Legfelsőbb Bíróság keddi döntésében fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét.

Colin McDonald helyettes főügyész nyilvánosságra került utasítása szerint

a szövetségi ügyészeknek a szülési turizmushoz kapcsolódó feltételezett visszaélésekre kell összpontosítaniuk a nyomozati munkát és vádeljárásokat.

A minisztériumi tisztségviselő feljegyzése szerint a tárca "ki fogja vizsgálni és felelősségre vonja azokat, akik ebben a törvénytelen tevékenységben részt vesznek".

A szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium az írásbeli utasításban a nyomozati munkára vonatkozó javaslatként felsorol olyan szövetségi bűncselekményeket, amelyek az állampolgárság megszerzésére irányuló születési turizmus vizsgálata során felmerülhetnek, így vízumszabályokkal való visszaélés, pénzügyi visszaélés, banki csalás, pénzmosás, személyazonossággal való visszaélés, valamint egészségbiztosítási csalás.

Még több Globál

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Videó: Oroszország mélyén csaptak le az ukrán drónok – Felvételeken, mi maradt a támadás után

Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kedden kiadott határozatában az alkotmány XIV. kiegészítésére hivatkozva változatlanul hagyta a születési jogon járó állampolgárság intézményét, egyúttal

megsemmisítette Donald Trump elnöki rendeletét,

amely az illegálisan és vízummal átmenetileg az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi állampolgárok gyermekei esetében megszüntette volna az amerikai állampolgárság megadását, hiába születtek az ország területén.

Kapcsolódó cikkünk

Kész, itt a vége: elkaszálták Donald Trump egyik legradikálisabb intézkedését

Donald Trump a döntésre reagálva Truth Social közösségi oldalán megjelent ironikus bejegyzésében

"gratulált" Kínának és HSZi Csin-ping kínai elnöknek,

és a kelet-ázsiai ország győzelmének nevezte a bírói tanács döntését. Ezzel valószínűleg arra utalt, hogy az amerikai adminisztráció álláspontja szerint

szinte "iparággá" vált várandós nők beutaztatása az Egyesült Államokba

annak érdekében, hogy az ország területén adjanak életet gyermeküknek, aki így amerikai állampolgárságot kap.

Az elnök egy másik bejegyzésben felszólította a Kongresszus republikánus többségét, hogy fogadjon el a megsemmisített rendeletével megegyező, az alkotmányossági próbát kiálló törvényt a születési jogon járó állampolgárság korlátozásáról.

A legfelsőbb bíróság egyébként 5-4 arányban úgy vélte, hogy az alkotmány előírja a születési jogon járó állampolgárság elismerését, így a törvényhozás egyszerű jogszabállyal nem változtathatja meg ezt, csupán alkotmánymódosítással.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek, raliztak a tech részvények
Összefeszülhet Budapest és Kijev: Magyar Péter nem támogatja az Európai Bizottság tervét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility