Rendkívüli korlátozások az elcsatolt félszigeten: leállították a lakossági tankolást a benzinhiány miatt

A megszállt Krím félsziget legnagyobb városában, Szevasztopolban egy hét alatt 30 százalékkal emelkedtek a benzinárak a Rosztat orosz állami statisztikai hivatal adatai szerint. A régió súlyos üzemanyaghiánnyal küzd, amelyet a katonai ellátási vonalak elleni ukrán támadások idéztek elő.

Az Oroszország által 2014-ben egyoldalúan annektált Krímben a hatóságok több intézkedéssel igyekeznek kezelni a helyzetet:

egyrészt felfüggesztették a lakossági üzemanyag-értékesítést a magánautósok számára,

másrészt korlátozták a tömegközlekedés üzemidejét és a kávézók nyitvatartási idejét. Szevasztopolban a népszerű AI-95-ös benzin literenkénti ára már elérte a 129,68 rubelt.

Az üzemanyaghiánnyal sújtott orosz régiók egy részében a kiskereskedelmi benzinárak már az európai csúcsokat közelítik: miközben

az országos átlagár a Rosztat adatai szerint literenként 72,38 rubel körül alakult,

a Reuters tudósítói egyes töltőállomásokon literenként 2,42 dolláros árakkal is találkoztak, ami megfelel a legmagasabb európai, például a svájci árszínvonalnak.

Vlagyimir Putyin elnök egy kormányülésen elismerte, hogy az ukrán dróntámadások több orosz régióban is üzemanyaghiányt okoztak, ugyanakkor kijelentette, hogy Oroszország úrrá lesz a helyzeten. A Rosztat szerint

az országos átlagár a legutóbbi héten 1,6 százalékkal nőtt, ami lassulást mutat az azt megelőző hét rekordmagas, 3 százalékos drágulásához képest.

A moszkvai agglomerációban és magában a fővárosban az árak enyhén mérséklődtek is.

Az orosz jegybank jelezte, hogy a következő kamatdöntő ülésein mérlegelni fogja a belföldi üzemanyagárak emelkedését, valamint annak másodlagos hatásait.

Forrás: Reuters

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