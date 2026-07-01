Rendkívüli korlátozások az elcsatolt félszigeten: leállították a lakossági tankolást a benzinhiány miatt

Az Oroszország által 2014-ben egyoldalúan annektált Krímben a hatóságok több intézkedéssel igyekeznek kezelni a helyzetet:
- egyrészt felfüggesztették a lakossági üzemanyag-értékesítést a magánautósok számára,
- másrészt korlátozták a tömegközlekedés üzemidejét és a kávézók nyitvatartási idejét. Szevasztopolban a népszerű AI-95-ös benzin literenkénti ára már elérte a 129,68 rubelt.
Az üzemanyaghiánnyal sújtott orosz régiók egy részében a kiskereskedelmi benzinárak már az európai csúcsokat közelítik: miközben
az országos átlagár a Rosztat adatai szerint literenként 72,38 rubel körül alakult,
a Reuters tudósítói egyes töltőállomásokon literenként 2,42 dolláros árakkal is találkoztak, ami megfelel a legmagasabb európai, például a svájci árszínvonalnak.
Vlagyimir Putyin elnök egy kormányülésen elismerte, hogy az ukrán dróntámadások több orosz régióban is üzemanyaghiányt okoztak, ugyanakkor kijelentette, hogy Oroszország úrrá lesz a helyzeten. A Rosztat szerint
az országos átlagár a legutóbbi héten 1,6 százalékkal nőtt, ami lassulást mutat az azt megelőző hét rekordmagas, 3 százalékos drágulásához képest.
A moszkvai agglomerációban és magában a fővárosban az árak enyhén mérséklődtek is.
Az orosz jegybank jelezte, hogy a következő kamatdöntő ülésein mérlegelni fogja a belföldi üzemanyagárak emelkedését, valamint annak másodlagos hatásait.
Forrás: Reuters
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