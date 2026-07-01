FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Riasztanak a szakértők: rohamosan terjed a halálos kór
Globál

Riasztanak a szakértők: rohamosan terjed a halálos kór

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bangladesben a szakértők a dengue-lázas megbetegedések számának jelentős növekedésétől tartanak a következő két hónapban, mivel a csapadékos időjárás és a nem megfelelő szúnyogirtás miatt egyre gyorsabban terjed a járvány. A betegség terjedése az elmúlt hetekben felgyorsult, ami különösen aggasztó a rendkívül súlyos, 2023-as rekordév után.

Bangladesben a következő két hónapban jelentősen megugorhat a dengue-lázas megbetegedések száma.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a dengue-láz okozta halálesetek száma május végétől június végéig egyről 18-ra emelkedett, miközben a regisztrált fertőzések száma több mint nyolcszorosára, 714-ről 5924-re ugrott.

Kabirul Basar, a Dzsahangirnagar Egyetem rovartani szakértője szerint a fővárosban, Dakában júliusra legalább a duplájára, augusztusra pedig akár a három-négyszeresére is nőhet az esetszám a júniusi adatokhoz képest. A legnagyobb kihívást azonban a fővároson kívüli területek jelenthetik, ahol több körzetben is a fertőzésszám meredek emelkedésére számítanak.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2023-ban több mint 321 ezren fertőződtek meg, és 1705-en vesztették életüket a betegségben. Tavaly az országban 102 861 dengue-lázas esetet és 413 halálesetet regisztráltak, míg 2024-ben 101 214 fertőzést és 575 halálesetet jegyeztek fel.

Még több Globál

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Újabb európai ország hozhatja megalázó helyzetbe Zelenszkijt? – Megszólalt az elnök

Hatalmas fordulat az autógyártásban: látványos váltásra szánták el magukat a legnépszerűbb márkák

A dengue-láz jelentette fenyegetés ráadásul egybeesik az ország évtizedek óta legsúlyosabb kanyarójárványával. Március közepe óta ugyanis több mint 100 ezer gyanús és több mint 10 ezer megerősített esetet jelentettek, miközben a halálos áldozatok száma már meghaladta a 700-at, ami tovább terheli az amúgy is törékeny egészségügyi ellátórendszert.

A bőséges csapadék, a meleg és a magas páratartalom ideális feltételeket teremtettek a dengue-láz terjedéséhez, miközben a szúnyogirtás mértéke nem tartott lépést a növekvő veszéllyel.

Basar egy országos korai előrejelző rendszer felállítását sürgeti, amely segítene azonosítani a szúnyogok tenyészőhelyeit és a kialakuló gócpontokat, lehetővé téve a hatóságok gyorsabb közbelépését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility