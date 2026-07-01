Riasztanak a szakértők: rohamosan terjed a halálos kór

Bangladesben a szakértők a dengue-lázas megbetegedések számának jelentős növekedésétől tartanak a következő két hónapban, mivel a csapadékos időjárás és a nem megfelelő szúnyogirtás miatt egyre gyorsabban terjed a járvány. A betegség terjedése az elmúlt hetekben felgyorsult, ami különösen aggasztó a rendkívül súlyos, 2023-as rekordév után.

Bangladesben a következő két hónapban jelentősen megugorhat a dengue-lázas megbetegedések száma.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a dengue-láz okozta halálesetek száma május végétől június végéig egyről 18-ra emelkedett, miközben a regisztrált fertőzések száma több mint nyolcszorosára, 714-ről 5924-re ugrott.

Kabirul Basar, a Dzsahangirnagar Egyetem rovartani szakértője szerint a fővárosban, Dakában júliusra legalább a duplájára, augusztusra pedig akár a három-négyszeresére is nőhet az esetszám a júniusi adatokhoz képest. A legnagyobb kihívást azonban a fővároson kívüli területek jelenthetik, ahol több körzetben is a fertőzésszám meredek emelkedésére számítanak.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2023-ban több mint 321 ezren fertőződtek meg, és 1705-en vesztették életüket a betegségben. Tavaly az országban 102 861 dengue-lázas esetet és 413 halálesetet regisztráltak, míg 2024-ben 101 214 fertőzést és 575 halálesetet jegyeztek fel.

A dengue-láz jelentette fenyegetés ráadásul egybeesik az ország évtizedek óta legsúlyosabb kanyarójárványával. Március közepe óta ugyanis több mint 100 ezer gyanús és több mint 10 ezer megerősített esetet jelentettek, miközben a halálos áldozatok száma már meghaladta a 700-at, ami tovább terheli az amúgy is törékeny egészségügyi ellátórendszert.

A bőséges csapadék, a meleg és a magas páratartalom ideális feltételeket teremtettek a dengue-láz terjedéséhez, miközben a szúnyogirtás mértéke nem tartott lépést a növekvő veszéllyel.

Basar egy országos korai előrejelző rendszer felállítását sürgeti, amely segítene azonosítani a szúnyogok tenyészőhelyeit és a kialakuló gócpontokat, lehetővé téve a hatóságok gyorsabb közbelépését.

Forrás: Reuters

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