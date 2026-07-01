Szintet lépett a válság Romániában: a szélsőjobb már az államfő fejét követeli

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezi Nicușor Dan román államfő felmentését tisztségéből – ismertette szerdán az Agerpres hírügynökség a szélsőjobboldali AUR országos tanácsának döntését.

A Teleorman megyei Alexandrián megtartott rendkívüli ülésen a 135 tagú testület egyhangúlag támogatta az államfő elmozdítására irányuló felfüggesztési eljárás elindítását, valamint hogy egyeztetéseket kezdeményezzenek az ügyben a többi parlamenti párttal.

Az AUR szerint kezdeményezésüket egyebek mellett az indokolja, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből, továbbá hogy az államfő – álláspontjuk szerint – nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök-jelöltnek, miután az Adrian Vestea kormányfőjelölt által beterjesztett kabinetnek nem szavazott bizalmat a parlament.

Az AUR országos tanácsa azt is egyhangúlag támogatta, hogy Románia „térjen vissza a néphez”, vagyis

írjanak ki előre hozott parlamenti választásokat.

A testület arról is határozott, hogy az AUR képviselői és szenátorai nem vesznek részt újabb esetleges bizalmi szavazásokon, és nem támogatnak egyetlen olyan kormányt sem, amelyet a Nicușor Dan által Nyugat-barátnak nevezett pártok köréből neveznek ki.

Az alkotmány szerint az államfő felfüggesztését a törvényhozók legalább egyharmada indítványozhatja, amennyiben úgy gondolják, hogy az elnök alkotmánysértést követ el. Amennyiben a parlament megszavazza az elnök felfüggesztését, a választópolgárok egy 30 napon belül megszervezendő népszavazáson döntenek az államfő elmozdítása ügyében.

Az AUR a Vestea-kabinetről szóló parlamenti szavazás alkalmával megpróbálta elérni, hogy az államfő – aki korábban kizárta annak lehetőségét, hogy Romániát a szélsőjobb által hatalomra segített kormány vezesse – ismerje el: szükség van az AUR-ra a politikai válság megoldásához, illetve vonja vissza azt a minősítést, hogy az AUR szélsőséges párt. Az ultimátumnak az elnök nem tett eleget.

Az AUR a parlamenti helyek 20 százalékával rendelkezik, de a belőle kivált kisebb pártok törvényhozóival együtt a szélsőjobboldal parlamenti súlya meghaladja a 30 százalékot Romániában.

Az AUR elnöke az a George Simion, aki tavaly éppen Nicușor Dannal szemben maradt alul az elnökválasztáson.

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