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Titkos találkozót tartott Zelenszkij: hiába győzködte, a posztjára törhet a legfőbb riválisa
Globál

Titkos találkozót tartott Zelenszkij: hiába győzködte, a posztjára törhet a legfőbb riválisa

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Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete a napokban Kijevbe utazott, hogy Volodimir Zelenszkijjel egyeztessen egy esetleges őszi elnökválasztásról. Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint a tábornok egyértelmű igennel válaszolt arra a felvetésre, hogy indulna-e a megmérettetésen.

A találkozó hivatalos apropóját Keir Starmer brit miniszterelnök készülő lemondása szolgáltatta. Mivel az Egyesült Királyság Ukrajna kulcsfontosságú stratégiai partnere, a tárgyalás első szakaszában a londoni politikai helyzetet és annak a kétoldalú kapcsolatokra gyakorolt lehetséges hatásait tekintették át, ezt követően azonban a felek rátértek a tervezett elnökválasztás kérdésére.

A ukrán lapnak nyilatkozó, mindkét félhez közel álló források szerint Zelenszkij úgy vélte, hogy a frontvonalon tapasztalható kedvező fejlemények és a társadalmi egység lehetőséget teremtenek a választások megtartására. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legfőbb cél a belső megosztottság elkerülése, így minimalizálni kell a kettejük esetleges szembenállásából fakadó kockázatokat.

Az ukrán elnök végül nyíltan a volt főparancsnok fejéhez szegezte a kérdést, hogy elindulna-e egy őszi választáson, amire Zaluzsnij határozott igennel felelt.

Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint Zelenszkij ezt követően nem ajánlott fel konkrét tisztséget a nagykövetnek, bár az elnöki hivatal berkeiben korábban szinte bármilyen pozíciót elképzelhetőnek tartottak számára, beleértve a miniszterelnöki posztot is. Zaluzsnij azzal indokolta döntését, hogy bár sosem készült politikai pályára,

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a lakosság jelentős része benne bízik, ezt a támogatást pedig nem hagyhatja figyelmen kívül.

Kijevi látogatása során a tábornok egyeztetett Rusztem Umerovval, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, valamint David Arahamijával, a Nép Szolgája párt frakcióvezetőjével is.

Mindketten – ismét – a társadalmi megosztottság veszélyeire és a konfrontatív kampány kockázataira figyelmeztették, ám Zaluzsnij rendíthetetlenül kitartott az indulás mellett.

A cikk szerint Zaluzsnij távozása után nyilvánvalóvá vált, hogy az elnöki hivatal terve egy őszi választás megtartására vonatkozóan komoly akadályba ütközött.

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