Újabb európai ország hozhatja megalázó helyzetbe Zelenszkijt? – Megszólalt az elnök

Az Andrej Babis-féle ANO-val és az Autósok párttal kormányzó Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) nevű radikális jobboldali tömörülés bejelentette, hogy szövetségeseket keres a kormánykoalíción belül a Zelenszkijnek odaítélt kitüntetés visszavonásához.
Az SPD-vel szövetséges PRO párt vezetője, Jindřich Rajchl kijelentette,
nem maradhatunk csendben, amikor országunk legmagasabb állami kitüntetését egy olyan személy viseli, aki náci szörnyetegekről nevez el katonai egységeket.
Rajchl rámutatott, hogy kezdeményezésük a lengyel példát követi.
Karol Nawrocki lengyel elnök nemrég visszavonta Zelenszkijtől a Fehér Sas Rendet, Lengyelország legmagasabb kitüntetését, miután diplomáciai botrány kerekedett abból, hogy az ukrán elnök május végén az "Ukrán Felkelő Hadsereg hőseiről" nevezte el az ukrán haderő egyik alakulatát. Az UPA felelt több tízezer lengyel civil haláláért a volhíniai és kelet-galíciai mészárlásokban a második világháború idején, ám Ukrajnában a szovjetekkel szembeni ellenállás szimbólumaként tekintenek a csoportra.
Zelenszkij a cseh Fehér Oroszlán Rendet még 2022 októberében vehette át Miloš Zeman akkori cseh államfőtől.
Több cseh parlamenti képviselő élesen bírálta az SPD javaslatát. Volt, aki gyávának és szégyenletesnek minősítette az ötletet, míg egy másik politikus azt sugallta, hogy egyes SPD-s képviselők közvetlenül Moszkvából kapnak utasításokat.
A hatályos cseh jogszabályok értelmében állami kitüntetést általában csak abban az esetben lehet visszavonni, ha az érintettet a bíróság jogerősen legalább kétéves szabadságvesztéssel sújtja egy szándékos, súlyos bűncselekmény miatt.
Petr Pavel cseh elnök hivatala elutasította Zelenszkij megfosztását a kitüntetéstől, indoklásuk szerint ugyanis sem az alkotmány, sem a törvények értelmében
nincs az államfőnek hatásköre az állami kitüntetések visszavonására.
Az elnök szóvivője hangsúlyozta, hogy ilyen intézkedésre kizárólag olyan jogerős bírósági ítélet alapján nyílna lehetőség, amely kimondja a címek és elismerések elvesztését.
Címlapkép forrása: MTI
A mesterséges intelligencia felrobbantotta a dél-koreai tőzsdét – Mi áll a brutális kilengések mögött?
Úgy mozog, mint egy mémrészvény.
Kiderült: Magyarország szomszédjában vannak a legjobb vízkészletek
Elkészült a jelentés.
Bemondták a profik: még véletlenül sem fogadnának erre a devizára
Pedig pár hónappal ezelőtt még mindenki hitt benne.
Elérte a kritikus szintet a távol-keleti deviza, bármelyik pillanatban megindulhat a mentőakció
A döntéshozók hallgatása aggasztja a piacokat.
Riasztanak a szakértők: rohamosan terjed a halálos kór
Szomorú rekord születhet.
Hatalmas fordulat az autógyártásban: látványos váltásra szánták el magukat a legnépszerűbb márkák
De azért nem olyan egyszerű a helyzet.
Meglépi a kormány: eltörlik a magyarok százezreit sújtó szigorú kriptoszabályt, itt a javaslat
Megszűnik a validációs kötelezettség.
Hatalmas techrobbanás a Távol-Keleten: itt látszik, mekkora összeget öntenek a mesterséges intelligenciába
A deviza viszont 15 éves mélypontra eshet.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?