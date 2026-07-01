Újabb európai ország hozhatja megalázó helyzetbe Zelenszkijt? – Megszólalt az elnök

Az Andrej Babis-féle ANO-val és az Autósok párttal kormányzó Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) nevű radikális jobboldali tömörülés bejelentette, hogy szövetségeseket keres a kormánykoalíción belül a Zelenszkijnek odaítélt kitüntetés visszavonásához.

Az SPD-vel szövetséges PRO párt vezetője, Jindřich Rajchl kijelentette,

nem maradhatunk csendben, amikor országunk legmagasabb állami kitüntetését egy olyan személy viseli, aki náci szörnyetegekről nevez el katonai egységeket.

Rajchl rámutatott, hogy kezdeményezésük a lengyel példát követi.

Karol Nawrocki lengyel elnök nemrég visszavonta Zelenszkijtől a Fehér Sas Rendet, Lengyelország legmagasabb kitüntetését, miután diplomáciai botrány kerekedett abból, hogy az ukrán elnök május végén az "Ukrán Felkelő Hadsereg hőseiről" nevezte el az ukrán haderő egyik alakulatát. Az UPA felelt több tízezer lengyel civil haláláért a volhíniai és kelet-galíciai mészárlásokban a második világháború idején, ám Ukrajnában a szovjetekkel szembeni ellenállás szimbólumaként tekintenek a csoportra.

Zelenszkij a cseh Fehér Oroszlán Rendet még 2022 októberében vehette át Miloš Zeman akkori cseh államfőtől.

Több cseh parlamenti képviselő élesen bírálta az SPD javaslatát. Volt, aki gyávának és szégyenletesnek minősítette az ötletet, míg egy másik politikus azt sugallta, hogy egyes SPD-s képviselők közvetlenül Moszkvából kapnak utasításokat.

A hatályos cseh jogszabályok értelmében állami kitüntetést általában csak abban az esetben lehet visszavonni, ha az érintettet a bíróság jogerősen legalább kétéves szabadságvesztéssel sújtja egy szándékos, súlyos bűncselekmény miatt.

Petr Pavel cseh elnök hivatala elutasította Zelenszkij megfosztását a kitüntetéstől, indoklásuk szerint ugyanis sem az alkotmány, sem a törvények értelmében

nincs az államfőnek hatásköre az állami kitüntetések visszavonására.

Az elnök szóvivője hangsúlyozta, hogy ilyen intézkedésre kizárólag olyan jogerős bírósági ítélet alapján nyílna lehetőség, amely kimondja a címek és elismerések elvesztését.

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