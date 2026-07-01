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Üzemeltetőt váltott a Mol számára is fontos BTC-olajvezeték
Globál

Üzemeltetőt váltott a Mol számára is fontos BTC-olajvezeték

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Az azerbajdzsáni állami energiacég, a SOCAR leányvállalata vette át a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) kőolajvezeték üzemeltetését, amely eddig a BP irányítása alatt állt. Az üzemeltetés átvétele a vezeték azerbajdzsáni, georgiai és törökországi szakaszaira egyaránt kiterjed, míg a szangacsali terminál és a kaszpi kitermelési projektek továbbra is a BP kezében maradnak. A hír magyar szempontból is jelentős, mivel a Mol 8,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a BTC-vezetékben, és az útvonal a cégcsoport finomítóinak ellátásában is fontos szerepet tölt be.

A SOCAR Midstream Operations az azerbajdzsáni állami energiacég, a SOCAR százszázalékos tulajdonú leányvállalata. Az üzemeltetés átvétele a vezeték azerbajdzsáni, georgiai és törökországi szakaszaira egyaránt kiterjed, így

magában foglalja a BTC-hez kapcsolódó tevékenységek irányítását, valamint a BTC és a Dél-kaukázusi gázvezeték közös műveleteinek koordinálását is.

A szangacsali terminál létesítményei ugyanakkor kivételt képeznek, ezek üzemeltetője ugyanis továbbra is a BP marad. A brit vállalat kezében marad emellett az Azeri–Csirag–Günasli és a Sah-deniz mező, valamint a kaszpi térség egyéb kitermelési projektjeinek irányítása is. A BTC közleménye szerint a tulajdonosi szerkezet változatlan maradt.

Az 1768 kilométer hosszú, napi egymillió hordós kapacitású vezeték a 2006-os üzembe helyezése óta több mint 4,7 milliárd hordó, azaz mintegy 630 millió tonna kőolajat juttatott el a világpiacokra.

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Magyar szempontból azért fontos ez a hír, mert

a Mol 8,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a Baku–Tbiliszi–Ceyhan vezetékben,

emellett 9,57 százalékos tulajdonosa az azeri ACG olajmezőnek is. A vezeték stratégiai szerepe, hogy az ACG-mezőről kitermelt kőolajat a törökországi Ceyhan kikötőjébe juttatja, ahonnan tengeri úton európai finomítókba is elérhet. A Mol közlése szerint eddig közel 18 millió hordónyi ACG-kőolaj jutott el ezen az útvonalon a cégcsoport finomítóihoz, köztük a pozsonyi Slovnafthoz és az INA rijekai finomítójához. Emiatt az üzemeltetőváltás nemcsak geopolitikai vagy iparági hír, hanem közvetlenül érinti a Mol egyik fontos upstream- és ellátásdiverzifikációs eszközét is.

Forrás: Reuters

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