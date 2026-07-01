ÉLŐ  81'
ENG
Anglia 1 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
  gól: Harry Kane 75'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
FONTOS Jön a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás!
Vádat emelt a német ügyészség egy ukrán állampolgár ellen a rejtélyes gázvezeték-robbantás ügyében
Globál

Vádat emelt a német ügyészség egy ukrán állampolgár ellen a rejtélyes gázvezeték-robbantás ügyében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német szövetségi ügyészség vádat emelt egy ukrán állampolgár ellen az Északi Áramlat gázvezetékek ellen elkövetett robbantásos merénylet miatt – számolt be szerdán több német sajtóorgánum, köztük az ARD, a Süddeutsche Zeitung és a Die Zeit. A nevet nem említik, korábban egy Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfit adtak át a német hatóságoknak.

A lapok értesülései szerint a nyomozó hatóságok a vádemeléssel jelentős lépést tettek az egyik legrejtélyesebb, máig tisztázatlan szabotázsakció felgöngyölítésében.

A gyanú egy ukrán állampolgárra irányul, akit közvetlenül összefüggésbe hoznak a robbantásokkal.

Az Északi Áramlat vezetékeit 2022 szeptemberében érte robbantássorozat a Balti-tengeren, ami súlyosan megrongálta a Németország orosz földgázellátását biztosító infrastruktúrát. Az incidens óta

több ország hatóságai is nyomozást folytatnak a felelősök felkutatására.

Még több Globál

Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Hatalmas csapás Oroszországnak: a dróntámadások után bezuhant a gázolajexport

Forrás: Reuters

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat az Északi Áramlat ügyében: ezt megúszta a szabotőrök vezetője, még az is lehet, hogy szabadon engedik

Meglepő fejlemények az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán - Kijev meg sem próbál beavatkozni Volodimir Z. ügyében

Kiadják Németországnak az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán katonát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Elérte a kritikus pontot a háború: Ukrajna új rakétája miatt bénulhat meg az orosz üzemanyag-ellátás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility