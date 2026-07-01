Vádat emelt a német ügyészség egy ukrán állampolgár ellen a rejtélyes gázvezeték-robbantás ügyében

A lapok értesülései szerint a nyomozó hatóságok a vádemeléssel jelentős lépést tettek az egyik legrejtélyesebb, máig tisztázatlan szabotázsakció felgöngyölítésében.

A gyanú egy ukrán állampolgárra irányul, akit közvetlenül összefüggésbe hoznak a robbantásokkal.

Az Északi Áramlat vezetékeit 2022 szeptemberében érte robbantássorozat a Balti-tengeren, ami súlyosan megrongálta a Németország orosz földgázellátását biztosító infrastruktúrát. Az incidens óta

több ország hatóságai is nyomozást folytatnak a felelősök felkutatására.

Forrás: Reuters

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