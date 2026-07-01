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Veszélyes drónok csapódtak be Magyarország szomszédjában: forródrótot létesítettek Kijevvel
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Veszélyes drónok csapódtak be Magyarország szomszédjában: forródrótot létesítettek Kijevvel

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Kijev és Bukarest közvetlen kommunikációs csatornát hozott létre, hogy a jövőben elkerüljék a drónbehatolásokat Románia területére – közölte Nicușor Dan román elnök kedden a News.ro román hírportállal, amit a Kyiv Independent szemlézett.

A román államfő elmondása szerint a felek különböző szinteken egyeztettek egymással,

a közvetlen összeköttetést pedig azért hozták létre, hogy a hasonló helyzetekben ne legyen szükség hosszadalmas, több döntéshozót érintő egyeztetésekre.

Dan hozzátette, hogy a román védelmi minisztérium jelenleg is vizsgál egy pilóta nélküli repülőeszközzel, valamint egy tengeri drónnal kapcsolatos incidenst.

Május 29-én egy drón csapódott be egy lakóépületbe a kelet-romániai Galac városában, aminek következtében két ember megsérült. A bukaresti védelmi minisztérium két nappal később megerősítette, hogy a támadást egy orosz Gerany-2 típusú drón okozta.

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Június 5-én egy eltévedt ukrán tengeri drón robbant fel Konstanca fekete-tengeri kikötőjében, az eset során senki sem sérült meg. Az ukrán fél tájékoztatása szerint az eszközt rádióelektronikai zavarás érte, emiatt sodródott a román partok közelébe.

A történtekre reagálva Radu Miruță román védelmi miniszter azt javasolta, hogy kérjék meg Kijevet, programozza be a drónokat úgy, hogy megsemmisítsék magukat, ha irányíthatatlanná válnak, és a román felségvizek felé sodródnak.

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