Videó: Oroszország mélyén csaptak le az ukrán drónok – Felvételeken, mi maradt a támadás után

Local residents report that a state-owned bearing manufacturing plant was attacked. pic.twitter.com/scB51cTDqp https://t.co/scB51cTDqp — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 1, 2026

Az Exilenova Plus Telegram-csatorna szerint a szemtanúk arról számoltak be, hogy

tűz ütött ki a penzai csapágygyárban egy ukrán támadás után.

Penza nagyjából 550 kilométerre északkeletre fekszik az ukrán-orosz határtól.

Az éjjel az orosz megszállás alatt lévő Donyeck városában is robbanásokat hallottak. Tűz is kiütött állítólag, ám egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan milyen célpontot ért a támadás.

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