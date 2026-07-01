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Videó: Oroszország mélyén csaptak le az ukrán drónok – Felvételeken, mi maradt a támadás után
Globál

Videó: Oroszország mélyén csaptak le az ukrán drónok – Felvételeken, mi maradt a támadás után

Portfolio
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Szerda hajnalban ukrán dróntámadás ért egy állami csapágygyárat az oroszországi Penzában, miközben Donyeckből is robbanásokat jelentettek a közösségimédia-csatornák - számol be a Kyiv Independent.

Az Exilenova Plus Telegram-csatorna szerint a szemtanúk arról számoltak be, hogy

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tűz ütött ki a penzai csapágygyárban egy ukrán támadás után.

Penza nagyjából 550 kilométerre északkeletre fekszik az ukrán-orosz határtól.

Az éjjel az orosz megszállás alatt lévő Donyeck városában is robbanásokat hallottak. Tűz is kiütött állítólag, ám egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan milyen célpontot ért a támadás.

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