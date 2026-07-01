Videó: Oroszország mélyén csaptak le az ukrán drónok – Felvételeken, mi maradt a támadás után

Local residents report that a state-owned bearing manufacturing plant was attacked. pic.twitter.com/scB51cTDqp https://t.co/scB51cTDqp— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 1, 2026
More from Пенза pic.twitter.com/20ZKgqsFV9 https://t.co/20ZKgqsFV9— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 1, 2026
pic.twitter.com/GmGEU9DZH0 https://t.co/GmGEU9DZH0— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 1, 2026
Az Exilenova Plus Telegram-csatorna szerint a szemtanúk arról számoltak be, hogy
tűz ütött ki a penzai csapágygyárban egy ukrán támadás után.
Penza nagyjából 550 kilométerre északkeletre fekszik az ukrán-orosz határtól.
Az éjjel az orosz megszállás alatt lévő Donyeck városában is robbanásokat hallottak. Tűz is kiütött állítólag, ám egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan milyen célpontot ért a támadás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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550 kilométerre a határtól.
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