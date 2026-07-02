Alig bírkóztak meg az egyikkel, máris új veszélyes vírus bukkant fel: a halálozási aránya elérheti a 90 százalékot

"Ugandából június 21. óta nem jelentettek egyetlen új ebolás megbetegedést sem, bár az ország kedden jelezte a WHO-nak, hogy igazoltan a Marburg-vírus okozta megbetegedést találtak Kyegegwa járásban, az ország nyugati részén" - közölte genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.
Egy tizenhét hónapos kisgyermekről van szó
- tette hozzá Chikwe Ihekweazu, aki WHO-nak az egészségügyi válsághelyzetek kezelésével kapcsolatos programját vezeti.
"Az egészségügyi hatóságok tájékoztatták a WHO-t, hogy alaposan figyelnek mindenkit, akivel a gyermek érintkezett, de a mai napig közülük senkin sem mutatkoztak a tünetek" - tette hozzá Tedrosz. A WHO segítséget nyújt a fertőzés forrásának azonosításában és a közegészségügyi veszély felmérésében - mondta a főigazgató.
Az erősen fertőző, vérzéses lázat okozó Marburg-vírussal egyes denevérfajok fertőzik meg az embert, majd emberről emberre terjed a fertőzés közeli érintkezés által, így a testnedvek révén.
A halálozási aránya elérheti akár a 90 százalékot is.
A vírus ellen egyelőre nincsen védőoltás vagy kezelés. A támogató kezelések – szájon át vagy intravénásan történő rehidratálás – és a tüneti kezelés növelik a túlélés esélyét.
Az elmúlt években több országban volt Marburg-vírus okozta járvány, így Ghánában, Egyenlítői-Guineában, a Dél-afrikai Köztársaságban és Tanzániában. Az ugandai esetet az ebolajárvány miatti megfigyelő tevékenységnek köszönhetően ismerték fel.
A németországi Marburg városáról elnevezett vírust 1967-ben fedezték fel, miután kutatás céljára szánt kísérleti majmokkal behurcolták az országba.
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