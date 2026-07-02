Az orosz–ukrán konfliktus megmutatta, milyen háborúkra számíthatunk a jövőben – Magyarország erre még nagyon nincs felkészülve

Az orosz–ukrán háború mint anyagháború
Amikor egy potenciális konfliktus lehetőségét és esélyeit fontolgatjuk, alapvetően mindig a rendelkezésre álló erők egymáshoz viszonyított arányából indulunk ki. Ez többnyire célravezető is volt a történelem folyamán. Egy szempontból azonban félrevezető: nem veszi figyelembe, hogy
a háborút nem a kitöréskor rendelkezésre álló eszközökkel, hanem a folyamatosan elszenvedett veszteségeket pótló új erőkkel vívjuk,
és ebben döntő szerepet játszik az a képesség, hogy a veszteségeket minél hamarabb, minél teljesebben és folyamatosan, hosszú ideig is pótolni tudjuk.
Az orosz–ukrán háború ebből a szempontból is nagyon sok tanulsággal szolgál. Szinte észrevétlenül múlt el az a nap, amikortól fogva ez a háború hosszabb ideig tartott, mint az első világháború. A benne részt vevő erőkhöz képest a veszteségek, különösen az orosz veszteségek, sokkal nagyobbak, mint a korábbi hagyományos háborúkban voltak. Ha nem lenne szó mindkét oldalon történelmileg és társadalmilag olyan országokról, amelyek hozzá vannak szokva a veszteségek elviseléséhez – különösen az oroszok sajnálatos módon például azért, mert az emberélet náluk nem számít olyan sokat, mint a civilizáltabb nyugati társadalmakban –, akkor mindkét ország már régen kimerült volna, és képtelen lenne folytatni a háborút.
Az erőproblémától eltekintve is komoly nehézségekkel néz szembe mindkét fél – és ez az egyik legfontosabb tanulság számunkra is, amikor nemzeti alapon, vagy akár a NATO keretein belül, egy konfliktusra készülünk, hiszen elképzelhetetlen mértékben fogynak a fegyverek és más felszerelések. A háború folyamán többször előfordult, hogy valamelyik hadviselő fél gyakorlatilag kifogyott a folytatáshoz szükséges eszközök valamelyikéből.
Az ukránoknál általában leginkább az elhárító eszközökből, a drónok és rakéták elfogásához szükséges tüzérségi eszközökből van hiány. Ez csak részben tudható be annak, hogy a mai modern hadviselésben a védelem és a támadás viszonya egy időben, úgy tűnt, eltolódott a támadás irányába. Ez lassan megváltozni látszik, mivel a technika olyan elhárító fegyvereket képes produkálni – és ebben Ukrajna nemzeti alapon is kiemelkedően vezető szerepet játszik –, amelyek hatékonyan képesek a támadók által okozott pusztítás csökkentésére. Ennek természetesen ára van, de még mindig sokkal drágábbak az elhárító eszközök, mint a támadóak. Tipikus példa, hogy Ukrajna krónikus hiányt szenved a kritikus infrastruktúrája és városai védelméhez szükséges Patriot elhárító rakétákból.
Az oroszok is hasonlóan súlyos problémákkal szembesülnek. Folyamatosan gondot okoz számukra a modern chipek beszerzése, amelyek a nagy pontosságú támadó eszközökhöz elengedhetetlenek és a nyugati bojkott miatt nehezen beszerezhetőek. De ennél sokkal kézenfekvőbb problémáik is vannak: 2023 elején például volt olyan három hónap, amikor a modernnek egyáltalán nem mondható 122 mm-es és 155 mm-es tüzérségi lövedékből olyan hiány volt az orosz félnél, hogy csak észak-koreai szállításokkal tudták úgy-ahogy pótolni a hiányt.
Erre kell készülnünk a modern háborúkban
A sort tovább lehetne folytatni. De ennyi is elég ahhoz, hogy egy fontos következtetést levonjunk belőle, ami döntő módon befolyásolja akár a NATO, akár egyes államok stratégiai felkészülését.
Az ukrajnai és az iráni háború tapasztalatait figyelembe véve sürgősen tudomásul kell vennünk, hogy
a jövőben inkább elhúzódó háborúkra, anyagháborúkra (war of attrition) számíthatunk, mint villámháborúkra, és ennek súlyos következményei vannak.
Egy ilyen háborúban már az elején elhasználhatjuk a meglévő készleteket. Ha háború tovább tart, mint amire a készletezés során számítottunk, nincs más lehetőség, mint vagy másoktól beszerezni a szükséges mennyiséget, vagy legyártani azokat.
A külföldi beszerzés sok szempontból problémás. Az első és legegyszerűbb akadály, hogy egyáltalán nem biztos, hogy vannak olyan szállítók, akik rendelkeznek akkor és olyan anyagokkal, amilyenekre éppen szükségünk van. Egy háború esetén nyilvánvalóan számos ország fogja keresni ezeket a termékeket, és komoly versenyre számíthatunk, ami nemcsak az árakat nyomja fel, hanem gyorsan kimeríti a más helyen meglévő készleteket is. Gyakran előfordulhat – biztosan elő is fog –, hogy háborús cselekményekben részt vevő országoknak sokan nem akarnak fegyvereket és lőszereket szállítani. Egy szó mint száz, a külföldi beszerzés több mint kétséges. Jó, ha van, de erre építeni felelőtlenség lenne.
Nem marad más, mint a saját termelés. Természetesen tudjuk, hogy egyetlen ország sem képes mindent saját maga előállítani. Ezért is fontos, hogy az egyeztetés ezen a területen is folyamatos legyen a szövetségesek között. Valójában ez talán még nehezebb, mint a hagyományosnak mondható egyeztetés a fegyverekről, a stratégiáról vagy más eszközökről, hiszen itt egyrészt pénzügyi akadályok is kiemelt szerepet játszanak, és ez alatt nemcsak a rendelkezésre álló pénz mennyiségét értem, hanem azt is, hogy a verseny felnyomja az árakat, tehát a tervezésben nem számíthatunk a tervezéskori árakra.
Emellett a kereslet gyorsan lemeríti vagy legalábbis megcsappantja a készleteket, és a verseny persze itt is multiplikátorhatással jár. Az egyeztetés, a koordináció és a munkamegosztás ezért ezen a területen is nagyon fontos. Az üzleti érdekek figyelembevételével, de azokat a stratégiai megfontolás által gyakran felülírva, kötelező a tervezés és az együttműködés ezen a területen is.
Talán mondani se kell, mert annyira nyilvánvaló, hogy a legbiztosabb forrás a hazai termelés. Mint mondtuk, természetesen senki sem képes arra, hogy minden területen csak hazai forrásból fedezze szükségleteit. Ezért pontosan meg kell határozni a szükségleteket, mindenre kiterjedően, de azt is meg kell határozni, hogy mi az, amit ebből a saját forrásból tudunk biztosítani. És itt nemcsak a meglévő kapacitásokat kell figyelembe venni, hanem meg kell tervezni azoknak a bővítését is háborús veszély, ne adj isten háború esetén. És amikor ezt a folyamatot elvégeztük, rájövünk, hogy számos termékből nem tudjuk saját magunk kielégíteni a szükségleteket, és lesz olyan termék is, amely egyáltalán nem áll rendelkezésre saját forrásból. Ezért, természetesen, mint mondtuk, a nemzetközi együttműködés létfontosságú.
Ez igaz, de tudni kell azt is, hogy a saját termelést nem csak azért kell előtérbe helyezni, beleértve a kapacitások szükségletnek megfelelő és gyors növelését is, mivel ez a legbiztosabb forrás, hanem azért is, mert a nemzetközi együttműködésben csak akkor tudunk részt venni, ha van mit ajánlanunk. Az ajánlatnak pedig mennyiségileg és minőségileg is vonzónak kell lennie, különben nem teremti meg azt az alapot, amire támaszkodva saját szükségleteinket be tudjuk szerezni.
Mindenből talán világos a következtetés:
még békeidőben meg kell teremteni azokat a hazai termelő kapacitásokat, amelyekkel el tudjuk látni a hadsereg igényeit, békében és háborúban egyaránt, amellyel részt tudunk venni a nemzetközi munkamegosztásban, békében és háborúban egyaránt.
A Magyarország előtt álló feladatok
Ennek a folyamatnak Magyarországon még csak a kezdetén vagyunk – és nem vigasztal az sem, hogy a legtöbb NATO-ország is ugyanebben a stádiumban leledzik. Nagyon pozitív, hogy legalább elindult egy folyamat, éppen ezért örülni kell a kevésnek is. De megelégedni vele nem szabad. Vannak nagyon biztató jelek. A „primitív” 122 mm-es és 155 mm-es lőszerek gyártásától a szupermodern Lynx páncélozott harcjárművön keresztül akár bizonyos űreszközökig is terjednek a magyar ipar kialakulóban lévő képességei.
A jó kezdet alapot és reményt ad arra, hogy folytatás is lesz. Ehhez komoly segítséget ad a nemzetközi környezet – például a SAFE program –, amelyben a magyar vállalatok, a szükségletek felmérése után és alapján, viszonylag könnyen részt tudnak venni.
Az átalakulóban levő magyar gazdaságnak óriási szüksége van erre a szektorra, amelyik többnyire a magasan fejlett technológiát és a magas hozzáadott értéket képviseli.
A lényeg szempontjából mindegy, hogy a termelő vállalatok állami vagy magántulajdonban vannak, esetleg a kettő keverékében. A lényeg, hogy hatékonyan és a szükségleteknek megfelelően tervezzenek és termeljenek, kielégítve az állam által kialakított követelményeket. De ami kiemelten fontossá és értékessé teszi őket, azok a biztonsági szempontok: egy országnak nincs fontosabb feladata, mint saját állampolgárai biztonságának védelme. Ehhez pedig erős hadseregre, szoros nemzetközi együttműködésre, és fejlett és intenzív hadiipari együttműködésre van szükség.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Brüsszeli kémbotrány: minden óvatosságot mellőztek a magyar ügynökök, mégsem találtak felelőst
Nem firtatják tovább, hogy Várhelyi Olivér tudhatott-e a beszervezési kísérletekről.
Nagy felfedezést tettek magyar kutatók: egy hétköznapi dologból is kimutatható lehet a súlyos betegség
Fontos szerepe lehetne a korai felismerésben.
Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet
Látványosan felborult a piac.
Egykori bankfiókba költözik a Fortepanhoz kapcsolódó különleges múzeum
A Margit-negyed program keretében.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Újabb kamatemeléseket sürget a vezető japán közgazdász, azonnal meglódult a jen
Nagy az inflációs kockázat.
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Ne halogasd még 5 évig a nyugdíjmegtakarítást
"Majd jövőre. Majd ha lejár a hitel. Majd ha többet keresek. Majd ha önállóak lesznek a gyerekek." Mindannyian ismerjük ezeket a kifogásokat, amikor a jövőnkről és a megtakarításról van s
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben
A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!