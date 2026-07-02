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Az USA-ban is brutális a hőség, rekordok dőlhetnek a következő napokban
Globál

Az USA-ban is brutális a hőség, rekordok dőlhetnek a következő napokban

MTI
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Az Egyesült Államok keleti felén 165 millió ember lakhelyén van érvényben még több napra vonatkozóan rendkívüli hőségriasztás, a hatóságok egyes helyeken kénytelenek módosítani a közelgő július 4-i ünnepségek programjait.

A hőmérséklet több nagyvárosban meghaladja a lélektani határnak számító 100 Fahrenheit-fokot, ami csaknem 38 Celsius-foknak felel meg,

a magas páratartalom miatti hőérzet pedig ennél több fokkal több.

A térséget uraló úgynevezett "hőkupola" középpontja a főváros, Washington, valamint Philadelphia és New York fölött húzódik, ahol akár több hőmérsékleti rekord is megdőlhet csütörtök és szombat között - áll a meteorológiai előrejelzésben. Washingtonban, New Yorkban és Philadelphiában megdőlhet a napi legalacsonyabb hőmérsékleti rekord, azaz éjszaka sem csökken 27-28 fok alá a levegő hőmérséklete.

A nagyvárosokban a lakosság számára hűtött helyiségeket biztosítanak, New Yorkban mobil "hűsítő" helyeket helyeztek el az utcákon.

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Washington polgármestere mindenkit arra kért, hogy korlátozza a szabadban töltött időt, míg az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségek központi helyszínén ásványvizet osztanak az ország minden pontjáról érkező látogatóknak.

Philadelphiában, az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata aláírásának városában lerövidítik a július 4-i ünnepi felvonulást, csütörtökön és pénteken pedig a labdarúgó-világbajnokság szurkolói programjait hűtött óriássátrakba viszik át.

Bostonban, Chicagóban és Nashville-ben szintén rendkívüli intézkedéseket hoztak a lakosság egészségének védelmében a nagy meleg miatt.

Az előrejelzések szerint a hőségnek szombaton éjszaka viharokkal érkező hidegfront vethet véget a keleti parti nagyvárosokban, ami Washingtonban érintheti a július 4-i ünnepségeket lezáró hatalmas tűzijátékot, amelyre százezreket várnak.

Az előrejelzések szerint a jövő hét elejétől a hőmérséklet visszatér az átlagos tartományba.

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