Bemondta Zelenszkij: olyan tárgyalások zajlottak a háború végéről, amikről senki semmit sem tudott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, hogy egyik minisztere Donald Trump vejével tárgyalt az elmúlt napokban az orosz-ukrán háború lezárásáról - számol be a Reuters.

Az ukrán államfő tájékoztatása szerint Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök megbízottja és veje az elmúlt két napban egyeztetett egymással. Az ukrán elnök egy orosz légitámadás helyszínén, Kijevben nyilatkozott a sajtónak, miközben a mentőcsapatok még a romok között kutattak.

Zelenszkij elmondta,

továbbra is bízik abban, hogy Kushner és Steve Witkoff különmegbízott ukrajnába fog látogatni,

jóllehet az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai béketörekvések hónapok óta megrekedtek.

A Kreml szintén hosszú ideje lebegteti, hogy a két amerikai diplomata Moszkvába utazhat a közeljövőben.

Az ukrán elnök emellett reményét fejezte ki, hogy

a jövő héten, az Ankarában tartandó NATO-csúcstalálkozó keretében személyesen is egyeztethet Trumppal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images