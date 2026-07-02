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Egyre biztosabb: Donald Trumptól nem sok jóra számíthat Európa – Már saját kudarcát is más számlájára írná Amerika
Globál

Egyre biztosabb: Donald Trumptól nem sok jóra számíthat Európa – Már saját kudarcát is más számlájára írná Amerika

MTI
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Az Egyesült Államok európai erőinek felülvizsgálata során figyelembe fogja venni az egyes szövetséges országok közelmúltbeli elutasító magatartását és az ebből fakadó műveleti károkat - jelentette ki csütörtökön Matt Whittaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete.

A szövetség amerikai képviseletének vezetője a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban hangoztatta: Washington elvárja szövetségeseitől, hogy igazodjanak az amerikai katonai műveletekhez.

Úgy fogalmazott, hogy egyes szövetségesek – különösen az Egyesült Királyság – hozzáállása az Irán elleni támadássorozat kezdetén

"valószínűsíthetően egyes műveletek kudarcához vezetett",

egyben arra figyelmeztette az érintett országokat: az Egyesült Államok ezután nem fogja megengedni, hogy "bármely szövetségese akadályt gördítsen műveletei elé".

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Kijelentette: Donald Trump amerikai elnököt különösen frusztrálta, hogy amikor az amerikai erők és Izrael február végén hadjáratot indított Irán ellen, akkor voltak olyan szövetségesek, amelyek nem tették lehetővé az Egyesült Államok számára, hogy akadálytalanul használja a területükön lévő saját katonai támaszpontjait e hadjárat céljára, illetve negatív politikai nyilatkozatokat tettek ezzel kapcsolatban.

Az amerikai NATO-nagykövet szerint

ez a tapasztalat is a megfontolások között lesz az amerikai erők európai elhelyezkedésének hat hónapos felülvizsgálata során.

Gondoskodnunk kell arról, hogy ha lesz hasonló hadművelet, akkor legyen egy egyértelmű megállapodás a szövetségesek között teendőikről, nem lesz kifogáskeresés, és semelyik szövetségünk nem akadályozhat bennünket a végrehajtásban

- fogalmazott Matt Whittaker.

Az interjúval egy időben, washingtoni idő szerint csütörtökön reggel Trump elnök közösségi oldalán megjelentetett egy bejegyzést, amelyben "képtelenségnek" nevezte, hogy míg 2014 és 2025 között az Egyesült Államok 999 milliárd dollárt költött a NATO keretein belül, addig az Egyesült Királyság 90,5, Franciaország 60,5, Olaszország 48, Lengyelország 44,3 milliárdot, Németország pedig ennél is kevesebbet.

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Címlapkép forrása: MTI

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