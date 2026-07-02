BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Három forgatókönyv áll Putyin előtt, de az orosz elit már egyre türelmetlenebb
Globál

Három forgatókönyv áll Putyin előtt, de az orosz elit már egyre türelmetlenebb

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője értékelte a háború állását az orosz elit szemszögéből – közölte az RBK.

Kovalenko értékelése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök most több lehetőséget mérlegel egyszerre, melyek akár teljesen ellentmondhatnak egymásnak. Az első, hogy véget vet a háborúnak, a második, hogy mozgósítást rendel el, harmadik pedig az, hogy légicsapások révén megpróbálkozzon a NATO bevonásával a konfliktusba. A lehetséges forgatókönyvek ugyanakkor megosztják az orosz elitet, a parancsnok szerint egyre többen támogatnák már inkább a konfliktus lezárását. Értesülései alapján hiába nő a számuk, még mindig többen vannak azok, akik a háború folytatása mellett állnak ki.

Nem kizárt, hogy az orosz elitnek meg kell oldania a »Putyin-kérdést«, hogy véget vessen ennek a katonai őrületnek, amelyet az önmagát orosz vezetőnek kikiáltó személy jelenleg nem hajlandó megállítani

– jelentette ki.

Kovalenko hangsúlyozta, hogy nincs jelenleg más alternatíva, hogy Moszkvát erővel kell békére kényszeríteni. Szerinte a diplomáciai próbálkozások kudarcot vallottak, sokkal inkább az hatékony, hogy az „oroszokat közelebb hozzák a háborúhoz”. Ezzel arra célzott, hogy a folyamatos hátországi csapásokkal megrendíteni az orosz gazdaságot, és a robbanások képeivel pedig a hétköznapi oroszokat is szembesíteni a háborús események valóságával.

Még több Globál

Kritikus pontot ért el a háború, Zelenszkij helyére törhet a legfőbb riválisa – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kínos dilemma előtt az orosz hadvezetés: védhetetlenné váltak a méregdrága vadászgépek, nem látszik a megoldás

Hatalmas döntést hozott az ukrán kormány: csúcstechnológiás ukrán fegyverek özöne jöhet

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus pontot ért el a háború, Zelenszkij helyére törhet a legfőbb riválisa – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Kissé gyengült a forint az esti órákban a délutáni erősödés után
Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility