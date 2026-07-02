Három forgatókönyv áll Putyin előtt, de az orosz elit már egyre türelmetlenebb

Kovalenko értékelése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök most több lehetőséget mérlegel egyszerre, melyek akár teljesen ellentmondhatnak egymásnak. Az első, hogy véget vet a háborúnak, a második, hogy mozgósítást rendel el, harmadik pedig az, hogy légicsapások révén megpróbálkozzon a NATO bevonásával a konfliktusba. A lehetséges forgatókönyvek ugyanakkor megosztják az orosz elitet, a parancsnok szerint egyre többen támogatnák már inkább a konfliktus lezárását. Értesülései alapján hiába nő a számuk, még mindig többen vannak azok, akik a háború folytatása mellett állnak ki.

Nem kizárt, hogy az orosz elitnek meg kell oldania a »Putyin-kérdést«, hogy véget vessen ennek a katonai őrületnek, amelyet az önmagát orosz vezetőnek kikiáltó személy jelenleg nem hajlandó megállítani

– jelentette ki.

Kovalenko hangsúlyozta, hogy nincs jelenleg más alternatíva, hogy Moszkvát erővel kell békére kényszeríteni. Szerinte a diplomáciai próbálkozások kudarcot vallottak, sokkal inkább az hatékony, hogy az „oroszokat közelebb hozzák a háborúhoz”. Ezzel arra célzott, hogy a folyamatos hátországi csapásokkal megrendíteni az orosz gazdaságot, és a robbanások képeivel pedig a hétköznapi oroszokat is szembesíteni a háborús események valóságával.

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