Hatalmas döntést hozott az ukrán kormány: csúcstechnológiás ukrán fegyverek özöne jöhet

Ez az első alkalom, hogy olyan világos eljárásrend jött létre, amely egységes szabályokat határoz meg az állam, a gyártók és a külföldi partnerek számára
– írta Fedorov a Telegramon. A miniszter szerint az új mechanizmus egyértelmű feltételeket teremt a nemzetközi együttműködéshez, lehetővé teszi a termelés bővítését és a tőkebevonást, miközben továbbra is garantálja az ukrán fegyveres erők ellátásának elsőbbségét.
Az orosz invázió 2022-es kezdete óta számos innovatív védelmi technológiai vállalat jött létre Ukrajnában, a kormány azonban eddig korlátozta a külföldi értékesítést. A hazai cégek termelése mostanra meghaladja azt a mennyiséget, amelyet az állam meg tud vásárolni, ezért
a gyártók a korlátozások feloldását követelték, hogy biztosíthassák pénzügyi túlélésüket.
A fegyverek és technológiák kivitele az úgynevezett Drón-megállapodásban részt vevő országokra korlátozódik. Az ukrán kormányzati kezdeményezéshez eddig huszonhét ország csatlakozott, köztük tizenöt NATO-tagállam. A gyártók átlátható, teljesen digitalizált eljárás keretében pályázhatnak majd az exportengedélyekre.
Fontos korlátozás, hogy a kivitel nem jár a szellemi tulajdonjogok átruházásával, a harmadik országba történő reexporthoz pedig Ukrajna előzetes írásos hozzájárulása szükséges. Fedorov hangsúlyozta, hogy a kormány több mint egy éve dolgozott ezen a szabályozáson, és a háború kitörése óta már több mint ötven haditechnológiai vonatkozású jogszabályt fogadott el.
A Kijevi Közgazdasági Iskola becslése szerint az ukrán védelmi szektor csúcstechnológiai szegmensének értéke 2025-re elérte a 6,8 milliárd dollárt, bár a tényleges piaci méret valószínűleg ennél is nagyobb. A drónokat, köztük a Flamingo robotrepülőgépet is gyártó FirePoint májusban hatmilliárd dolláros vállalati értékről számolt be, ami jól mutatja az ukrán hadiipari cégek látványos növekedését. Bár korábban maga Zelenszkij elnök is óvatosan kezelte az export megnyitását – tartva attól, hogy ez a védelmi harchoz szükséges fegyverek kiáramlását okozhatja –, Fedorov mostani bejelentése a legmeghatározóbb lépést jelenti a piac liberalizációja felé.
Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images
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