Hiába fenyegetőzik Moszkva, folytatja közeledését az EU-hoz a kaukázusi ország

Örményország miniszterelnöke kizártnak tartja azt a helyzetet, hogy országa egyik napról a másikra úgy döntsön: felhagy az Európai Unióhoz való további közeledéssel. Erről Nikol Pasinján az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel csütörtökön Jerevánban folytatott tárgyalásait követő közös sajtótájékoztatón beszélt.

Arra a kérdésre, hogy valóban kizárom-e egy olyan helyzet kialakulását, mint 2013-ban, amikor Örményország egy vagy két éjszaka alatt feladta az EU-val kötendő társulási megállapodás aláírásának addig elért folyamatát, és úgy döntött, hogy a Moszkva vezette Eurázsiai Gazdasági Unióhoz vagy a vámunióhoz csatlakozik, egyszerű és egyértelmű választ adok: igen, kizárom. Ez lehetetlen

– mondta Pasinján újságírói kérdésére válaszolva.

Örményország akkori elnöke, Szerzs Szargszján 2013. szeptember 3-án Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásain bejelentette, hogy Jereván csatlakozni kíván a vámunióhoz, majd részt vesz az Eurázsiai Gazdasági Unió létrehozásában. Minderre akkor került sor, amikor Örményország aktív tárgyalásokat folytatott az EU-val egy társulási megállapodás aláírásáról.

Kormányzati statisztikák szerint tavaly a kaukázusi ország külkereskedelmének mintegy 35 százaléka Oroszországhoz kötődött, míg az Európai Unió részesedése 11 százalék volt.

Moszkva idén viszont átfogó kereskedelmi korlátozásokat vezetett be Örményországgal szemben a júniusi parlamenti választásokat megelőzően, amelyeken a kormányzó, nyugatos Polgári Szerződés pártja a szavazatok 49,8 százalékát szerezte meg. Oroszország korlátozta számos örmény termék behozatalát az ásványvizektől és szeszes italoktól kezdve a zöldségekig és gyümölcsökig.

Pasinján a sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja országát a kereskedelem és az export diverzifikálásában.

Az EU Örményország egyik legmegbízhatóbb partnere. Örményország és az EU közelebb áll egymáshoz, mint valaha, és ez nap mint nap kézzelfoghatóvá válik, nemcsak politikai, hanem gyakorlati gazdasági téren is

– mondta, külön megköszönve az 52 millió eurós uniós támogatást.

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az EU további 18 millió euró gazdasági támogatást nyúlt Örményországnak, ami annak az összesen 52 millió eurós támogatási csomagnak a része, amelyet az EU június elején állított össze Örményország számára.

Tudom, hogy Örményország továbbra is jelentős gazdasági nyomás alatt áll Oroszország részéről, de biztosíthatom önöket: amikor partnereinkre egyre nagyobb nyomás nehezedik, az Európai Unió fokozza támogatását. Számíthatnak ránk

– mondta von der Leyen.

Közölte továbbá, hogy az EU eltörli a vámokat az Európai Unióba irányuló örmény export közel 80 százalékára, megkönnyítve ezzel az áruk bejutását a közösség mintegy 450 millió fogyasztót számláló piacára.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek