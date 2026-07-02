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Itt vannak az ukrán vadászgép-üzlet részletei: ilyen még soha nem volt az ország történelmében
Globál

Itt vannak az ukrán vadászgép-üzlet részletei: ilyen még soha nem volt az ország történelmében

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Ukrajna végleges szerződést írt alá a svéd Saab vállalattal tizenhat darab legkorszerűbb Gripen E vadászgép beszerzéséről. Az ukrán légierő történetében ez az első alkalom, hogy a flottát vadonatúj repülőgépekkel modernizálják, amit a nyugat-európai partnerek pénzügyi támogatása tett lehetővé - írta a Defence Express.

A beszerzést az Európai Unió által nyújtott hitel, valamint az Egyesült Királyság támogatása finanszírozza. A szerződés értéke 24,6 milliárd svéd korona, ami nagyjából 2,2 milliárd eurónak felel meg,

a megrendelt vadászgépek szállítása pedig 2029 és 2030 között várható.

A végösszeg alapján a megállapodásban szereplő vadászgépek egységára mintegy 138,5 millió euró, vagyis körülbelül 158 millió dollár. Ez az összeg magasabb, mint a májusban aláírt kormányközi megállapodásban jelzett 125 millió eurós darabár, ám az a dokumentum még húsz gép – az együléses E és a kétüléses F változatok – beszerzéséről szólt, a 2,5 milliárd eurós becslés pedig vélhetően pontatlan értelmezésen alapult.

A végleges szerződésben a megrendelt gépek számát néggyel csökkentették, így az tizenhat darabra módosult, cserébe viszont a vételár már a pótalkatrészeket és a kiegészítő felszereléseket is tartalmazza, ami magyarázatot ad az áremelkedésre.

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A konstrukció még így is lényegesen kedvezőbb annál a megállapodásnál, amelyet Kolumbia kötött 2025 novemberében, amikor a dél-amerikai ország tizenhét darab Gripen E/F gépet vásárolt egy átfogóbb csomag részeként 3,135 milliárd euróért, ami darabonként 184,4 millió eurós árat jelent.

A megállapodás azért is rendkívül előnyös Ukrajna számára, mert utat nyit a légierő gyorsabb megerősítése előtt.

A svéd légierő ugyanis tizenhat darab használt Gripen C/D vadászgépet ad át pótalkatrészekkel, felszereléssel és fegyverzettel együtt, miközben a személyzet kiképzése már folyamatban van. Az első gépek a tervek szerint 2027 elején érkezhetnek meg, így Ukrajna a 2,2 milliárd eurós hitelért cserébe összesen harminckét vadászgéphez jut, amelyekből tizenhat használt Gripen C/D, tizenhat pedig új Gripen E típusú lesz, kiegészítve a hozzájuk tartozó teljes támogatási csomaggal.

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Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

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