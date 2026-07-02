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Jóváhagyták: jön a kötelező tartalékos kiképzés Európa legerősebb hatalmában
Globál

Jóváhagyták: jön a kötelező tartalékos kiképzés Európa legerősebb hatalmában

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Újabb ország csatlakozik az egész kontinensen terjedő trendhez, amely a hadsereg megerősítését célozza – számolt be a Deutsche Welle.

A német kormány jóváhagyott két törvényjavaslatot is, amelyek az ország védelmi képességeinek megerősítését célozzák. Berlin feltett szándéka, hogy megerősítse a Bundeswehr tartalékos erőit a döntés által, valamint a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet szentelne a katonai infrastruktúra megerősítésének. A lépés értelmében kötelezőek lennének a katonai kiképzések a tartalékosok számára, előírva számukra a rendszeres kiképzéseken való részvételt. Ez kiküszöbölné a jelenleg érvényben lévő szabályozás pontatlanságait, vagyis a tartalékosokat most csak a saját a és a munkáltatójuk beleegyezésével lehet behívni.

Az új törvény értelmében a tartalékosoknak vagy a munkáltatójuknak továbbra is kifogásolni lehetne a behívást, ugyanakkor már csak kérvényezhetik annak elhalasztását.

Bizonyos esetben felmentést is kaphatnak a kötelezettségek alól, ha ezt megfelelően indokolni tudják.

A megváltozott szabályok értelmében mindenki számára kötelezővé válik a tartalékos kiképzés, aki 45 éves koráig legalább 6 hónapos önkéntes katonai szolgálatot teljesített. A legalább 1 évet teljesítők és a szerződésesek számára mindez 65 éves korig érvényben marad. A jelentős reformmal Németországnak az a célja, hogy a Bundeswehr létszámát mintegy 460 ezer fősre növelje 2035-re. Ezzel Berlin illeszkedni akar a NATO jelentős kiadásnövelési terveihez.

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A második törvényben a német kormány a katonai infrastrukturális beruházások felpörgetését szorgalmazza. Az ilyen típusú beruházások „kiemelt közérdekűnek” számítanak majd, ezzel felülírva például a környezetvédelmi aggályokat. Az elképzeléstől azt várják, hogy

csökkenti az aggályokat, felgyorsítva az építési munkálatokat.

A projektekkel kapcsolatos jogi vitákat a Szövetségi Közigazgatási Bíróság tárgyalja majd, hogy elkerüljék a hosszadalmas eljárásokat. A környezetvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a Bundeswehrnek ugyanakkor kártérítést kell fizetnie. Hamarosan a Bundestag is dönthet a két törvényjavaslatról.

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Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

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