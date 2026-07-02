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Kínos dilemma előtt az orosz hadvezetés: védhetetlenné váltak a méregdrága vadászgépek, nem látszik a megoldás
Globál

Kínos dilemma előtt az orosz hadvezetés: védhetetlenné váltak a méregdrága vadászgépek, nem látszik a megoldás

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A Defense Express elemzése szerint az ukrán drónok súlyos zavarokat idéztek elő az orosz légierő stratégiájában, ráadásul egyelőre nem is találják a megoldást.

Az orosz források beszámolói szerint az ukrán drónok ár képesek a légierő támaszpontjain elhelyezett óvóhelyekben is károkat okozni. A jelentések szerint a Krímben található Szaki légibázisra mértek csapást az ukránok, méghozzá öt megerősített hangárra s, ezekben szokták az Szu-30-as vadászgépeket tartani. A lap szerint tüzet érzékeltek a komplexumokban, ami arra utal, hogy a művelet sikeres volt, kárt tettek a vadászgépekben. A fejlemény azt jelenti, hogy

Moszkvának teljesen át kell alakítania a térségi stratégiáját.

Az oroszok 2024-ben az ukránok ATACMS-csapásaira válaszul a krími támaszpont megerősítése mellett döntöttek, ezért elkezdték az eddigieknél erősebb védelmi infrastruktúrát felépíteni. Azt nem ismerni pontosan, hogy milyen típusú fegyverekkel szemben nyújtanak védelmet az újonnan felhúzott betonhangárok, de az Szu-27-es családjába tartozó gépeket helyeztek el bennük. Szakiban összesen 10 ilyen épületet húztak fel, de további hasonló óvóhelyek létesültek 14 másik, az ukrán határhoz közeli reptéren is.

Az ukrán fegyverek hatékonysága folyamatosan növekedett az elmúlt években, miközben egyre több robbanóanyaggal szerelték fel azokat. Bizonyos típusok már 200 kilogrammnyit is képesek ezekből szállítani, ami jelentősen rontja az orosz védelem hatékonyságát. Ha nem is üti át a megerősített betonréteget,

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a külső detonáció belül is képes lepattogzást elindítani, ami megsérti az alatta található eszközöket.

Vannak olyan technológiák, ahol a repesz képes átjutni az előtöltet által robbantott nyíláson, és ezzel megsemmisítve a hangáson belül tárolt technológiát.

A helyzet komoly dilemma elé állította a moszkvai döntéshozókat: amennyiben távolabb helyezik a vadászgépeket, az súlyosan rontja a műveleti képességeiket. Ha nem teszik ezt, akkor félő, hogy elveszthetik az eszközeiket. A nagyobb távolságok felgyorsítják a vadászgépek amortizációját, csökkentik az élettartamukat, növelik a fogyasztást. A távolabbi helyszíneken nem indultak ilyen beruházások, itt a kisebb robbanófejjel felszerelt drónok jelentenek veszélyt. Mindkét lehetőség nagyon rizikós, éppen ezért Moszkva számára egyelőre nem látszik a jó megoldás.

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