Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lesújtó jelentés jött az orosz-ukrán konfliktusról: az első világháború óta nem történt ilyen, Moszkva ezt nem teszi zsebre
A washingtoni Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzése szerint Oroszország véglegesen elveszítette a katonai kezdeményezést Ukrajnában, miközben a háború ára Vlagyimir Putyin rendszere számára egyre meredekebben emelkedik.
Rohamtempóban lép előre az ukrán légierő: remek eredményeket villantott az új fegyver
Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter a Brave1 Advantage rendezvényen jelentette be, hogy egyre több területen állnak át a saját fejlesztésű termékekre a háborúban – írja a Militarnyi.
Kínos dilemma előtt az orosz hadvezetés: védhetetlenné váltak a méregdrága vadászgépek, nem látszik a megoldás
A Defense Express elemzése szerint az ukrán drónok súlyos zavarokat idéztek elő az orosz légierő stratégiájában, ráadásul egyelőre nem is találják a megoldást.
Súlyos csapást mértek az oroszok Ukrajnára
Az éjszaka folyamán az oroszok jelentős támadást indítottak ukrán célpontok ellen, "megtorlásról" beszélnek. Az elmondások szerint hadiipari vállalatokat és üzemanyag- és energiakomplexum létesítményeit támadták. Az ukrán források a fővárosban négy robbanásról számoltak be, valamint további városokban is regisztráltak támadásokat.
327 drónt lőttek le az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 327 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem. A tényleges szám ennél magasabb lehet, mivel Moszkva hagyományosan nem közli azoknak az eszközöknek a számát, melyeket nem sikerült hatástalanítani.
(Gazeta)
Hatalmas döntést hozott az ukrán kormány: csúcstechnológiás ukrán fegyverek özöne jöhet
Ukrajna kormánya jóváhagyta a fegyverexport első átlátható szabályozási keretrendszerét, jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter.
Három forgatókönyv áll Putyin előtt, de az orosz elit már egyre türelmetlenebb
Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője értékelte a háború állását az orosz elit szemszögéből – közölte az RBK.
Fogolycserére készül Kijev és Moszkva
Jana Lantratova, Oroszország emberi jogi ombudsmanja szerint folynak a tárgyalások az oroszok és az ukránok között, hogy újabb kör fogolycserét hajtsanak végre. Kijelentette, hogy a munka zajlik, de a részletek egyelőre nem ismerhetőek meg a nyilvánosság számára, mivel azokat még a további tárgyalások során átszabhatják.
(TASzSz)
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Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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