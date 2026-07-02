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Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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Ukrajna idén jelentősen növelte az Oroszország területére mért légicsapások hatótávolságát és intenzitását, aminek következtében a világ legnagyobb országának csaknem minden második régiójában riasztást kellett elrendelni. Csak az elmúlt héten legalább öt közigazgatási egységben hirdettek rakétaveszélyt a Moszkvától délkeletre fekvő Volgamenti szövetségi körzetben, az asztraháni régióban, valamint az Észak-Kaukázus több területén is - írta a Bloomberg. Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője értékelte a háború állását az orosz elit szemszögéből – közölte az RBK. Véleménye szerint jelenleg három forgatókönyvet vizsgálnak Moszkvában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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Lesújtó jelentés jött az orosz-ukrán konfliktusról: az első világháború óta nem történt ilyen, Moszkva ezt nem teszi zsebre

A washingtoni Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzése szerint Oroszország véglegesen elveszítette a katonai kezdeményezést Ukrajnában, miközben a háború ára Vlagyimir Putyin rendszere számára egyre meredekebben emelkedik.

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Lesújtó jelentés jött az orosz-ukrán konfliktusról: az első világháború óta nem történt ilyen, Moszkva ezt nem teszi zsebre
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Rohamtempóban lép előre az ukrán légierő: remek eredményeket villantott az új fegyver

Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter a Brave1 Advantage rendezvényen jelentette be, hogy egyre több területen állnak át a saját fejlesztésű termékekre a háborúban – írja a Militarnyi.

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Rohamtempóban lép előre az ukrán légierő: remek eredményeket villantott az új fegyver
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Kínos dilemma előtt az orosz hadvezetés: védhetetlenné váltak a méregdrága vadászgépek, nem látszik a megoldás

A Defense Express elemzése szerint az ukrán drónok súlyos zavarokat idéztek elő az orosz légierő stratégiájában, ráadásul egyelőre nem is találják a megoldást.

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Kínos dilemma előtt az orosz hadvezetés: védhetetlenné váltak a méregdrága vadászgépek, nem látszik a megoldás
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Súlyos csapást mértek az oroszok Ukrajnára

Az éjszaka folyamán az oroszok jelentős támadást indítottak ukrán célpontok ellen, "megtorlásról" beszélnek. Az elmondások szerint hadiipari vállalatokat és üzemanyag- és energiakomplexum létesítményeit támadták. Az ukrán források a fővárosban négy robbanásról számoltak be, valamint további városokban is regisztráltak támadásokat.

(Ria Novosztyi)

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327 drónt lőttek le az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 327 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem. A tényleges szám ennél magasabb lehet, mivel Moszkva hagyományosan nem közli azoknak az eszközöknek a számát, melyeket nem sikerült hatástalanítani.

(Gazeta)

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Hatalmas döntést hozott az ukrán kormány: csúcstechnológiás ukrán fegyverek özöne jöhet

Ukrajna kormánya jóváhagyta a fegyverexport első átlátható szabályozási keretrendszerét, jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter.

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Hatalmas döntést hozott az ukrán kormány: csúcstechnológiás ukrán fegyverek özöne jöhet
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Három forgatókönyv áll Putyin előtt, de az orosz elit már egyre türelmetlenebb

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője értékelte a háború állását az orosz elit szemszögéből – közölte az RBK.

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Három forgatókönyv áll Putyin előtt, de az orosz elit már egyre türelmetlenebb
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Fogolycserére készül Kijev és Moszkva

Jana Lantratova, Oroszország emberi jogi ombudsmanja szerint folynak a tárgyalások az oroszok és az ukránok között, hogy újabb kör fogolycserét hajtsanak végre. Kijelentette, hogy a munka zajlik, de a részletek egyelőre nem ismerhetőek meg a nyilvánosság számára, mivel azokat még a további tárgyalások során átszabhatják.

(TASzSz)

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Kritikus pontot ért el a háború, Zelenszkij helyére törhet a legfőbb riválisa – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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