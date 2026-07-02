Kritikus pontot ért el a háború, Zelenszkij helyére törhet a legfőbb riválisa – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Fogolycserére készül Kijev és Moszkva
Jana Lantratova, Oroszország emberi jogi ombudsmanja szerint folynak a tárgyalások az oroszok és az ukránok között, hogy újabb kör fogolycserét hajtsanak végre. Kijelentette, hogy a munka zajlik, de a részletek egyelőre nem ismerhetőek meg a nyilvánosság számára, mivel azokat még a további tárgyalások során átszabhatják.
(TASzSz)
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Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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