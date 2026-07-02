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Lángokban Oroszország egyik legfontosabb üzeme: szétbombázták az ukránok
Globál

Lángokban Oroszország egyik legfontosabb üzeme: szétbombázták az ukránok

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Sokadik alkalommal vette célba Ukrajna az egyik legfontosabb orosz üzemet, a felvételek szerint hatalmas lángok csaptak fel – írja az EuroMaidan Press.

A Ksztovóban található NORSI olajfinomítója a negyedik legnagyobb kapacitással bír Oroszországban, ezért kulcsfontosságú az ellátás szempontjából. A július 2-i támadást a légvédelmi rendszereknek nem sikerült elhárítani, ennek látványos bizonyítéka, hogy az üzem hatalmas lángokkal ég. A támadás egyben azt jelenti, hogy Kijev továbbra is az ellátást igyekszik lehetetlen helyzetbe hozni az országba. Az elképzelést eddig nagy sikerrel alkalmazták, Moszkva az elmúlt hetekben fokozódó üzemanyag-hiánnyal szembesült, több benzinkúton hosszú sorok alakultak ki.

A Ksztovóban található ipar üzemből hatalmas lángok csaptak fel, amint azt a felvételek is bizonyítják:

A létesítmény teljes kapacitása egy év alatt mintegy 17 millió tonna nyersanyag feldolgozása. A fővárostól mintegy 450 kilométerre keletre található üzem nem először kerül az ukránok célkeresztjébe, június 24-én már csapást mértek rá. Mielőtt a támadások miatt jelentősen korlátozni kellett a működését (egyes részlegeket teljesen le is kellett állítani), évente 5 millió tonna benzint, több mint 5 millió tonna dízelt, 2 millió tonna fűtőolajat és mintegy 500 000 tonna bitument termelt, valamint több mint 50 egyéb kőolajterméket.

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