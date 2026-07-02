Lángokban Oroszország egyik legfontosabb üzeme: szétbombázták az ukránok

A Ksztovóban található NORSI olajfinomítója a negyedik legnagyobb kapacitással bír Oroszországban, ezért kulcsfontosságú az ellátás szempontjából. A július 2-i támadást a légvédelmi rendszereknek nem sikerült elhárítani, ennek látványos bizonyítéka, hogy az üzem hatalmas lángokkal ég. A támadás egyben azt jelenti, hogy Kijev továbbra is az ellátást igyekszik lehetetlen helyzetbe hozni az országba. Az elképzelést eddig nagy sikerrel alkalmazták, Moszkva az elmúlt hetekben fokozódó üzemanyag-hiánnyal szembesült, több benzinkúton hosszú sorok alakultak ki.
A Ksztovóban található ipar üzemből hatalmas lángok csaptak fel, amint azt a felvételek is bizonyítják:
Ukraine struck one of Russia’s largest oil refineries overnight, hitting Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez in Russia’s Nizhny Novgorod region. The facility processes around 17 million tonnes of crude oil a year.Video: Vlada ua pic.twitter.com/xiqbcFhSIk https://t.co/xiqbcFhSIk— KyivPost (@KyivPost) July 2, 2026
A létesítmény teljes kapacitása egy év alatt mintegy 17 millió tonna nyersanyag feldolgozása. A fővárostól mintegy 450 kilométerre keletre található üzem nem először kerül az ukránok célkeresztjébe, június 24-én már csapást mértek rá. Mielőtt a támadások miatt jelentősen korlátozni kellett a működését (egyes részlegeket teljesen le is kellett állítani), évente 5 millió tonna benzint, több mint 5 millió tonna dízelt, 2 millió tonna fűtőolajat és mintegy 500 000 tonna bitument termelt, valamint több mint 50 egyéb kőolajterméket.
A károk mértéke még nem nyilvános, így azt sem tudni, pontosan mikor állhat vissza a NORSI finomítója az üzembe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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