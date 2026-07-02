Lesújtó jelentés jött az orosz-ukrán konfliktusról: az első világháború óta nem történt ilyen, Moszkva ezt nem teszi zsebre

A CSIS becslése szerint a 2022 februárjában indított teljes körű invázió kezdetétől 2026 júniusáig az orosz haderő mintegy 1,4 millió fős harci veszteséget szenvedett el, ami a halottakat, a sebesülteket és az eltűnteket egyaránt magában foglalja. Ebből a halálos áldozatok száma 400 és 450 ezer közé tehető. A szerzők hangsúlyozzák, hogy ezek a számok teljesen példátlanok, hiszen több mint

négyszeresen haladják meg az Egyesült Államok összes, második világháború utáni konfliktusának katonai veszteségét,

és több mint kilencszeresen múlják felül a Szovjetunió és Oroszország ugyanebben az időszakban – az afganisztáni és csecsenföldi háborúkkal együtt – elszenvedett emberveszteségét.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 2026 első felében Oroszország havi vesztesége 30 és 34 ezer fő között mozgott, ami jelentősen meghaladja a havi mintegy 27 ezer fős toborzási ütemet. Az orosz és ukrán veszteségek aránya, amely a háború nagy részében 2:1 vagy 3:1 körül alakult, 2026-ra már 8:1-re módosult Ukrajna javára.

Az elemzők szerint az orosz szárazföldi offenzíva gyakorlatilag elakadt. Az előrenyomulást ma már csupán napi néhány tíz méterben mérik, ami az elmúlt évszázad egyik leglassabb hadjáratává teszi a támadást, így a tempó leginkább az első világháborús somme-i csatáéhoz hasonlítható. Kosztyantinyivka térségében napi átlagban mindössze 50, Pokrovszk környékén mintegy 70, Szlovjanszknál pedig nagyjából 90 méter az előrehaladás mértéke. Az orosz ellenőrzés alatt álló terület ráadásul 2026 tavaszán zsugorodni kezdett, mivel áprilisban és májusban az orosz erők több területet veszítettek el, mint amennyit elfoglaltak. Ez mintegy 400 négyzetkilométeres nettó területveszteséget jelentett, amelyre 2024 augusztusa óta nem volt példa.

A kutatók kiemelik az ukrán haderő nagy hatótávolságú, döntően drónokra és rakétákra épülő csapásmérő kampányának rendkívüli hatékonyságát. Az ukrán támadások egyaránt sújtottak olyan közeli célpontokat, mint a Krím-félsziget vagy a belgorodi térség, valamint Oroszország távoli területeit is. Utóbbiak közé tartoznak a Kijevtől több mint 6000 kilométerre fekvő objektumok, például az ukrainkai légibázis.

Külön figyelmet kap a mesterséges intelligencia harci alkalmazása.

A szerzők példaként a Hornet autonóm csapásmérő drónt említik, amely nagyjából 6000 dollárba kerül, a hatótávolsága pedig eléri a 150 kilométert. A fedélzeti mesterséges intelligencia valós időben elemzi a videóképeket, így megkülönbözteti a valódi katonai célpontokat az álcélpontoktól, ráadásul műholdas kapcsolat nélkül hajtja végre a csapást, ami ellenállóvá teszi az orosz elektronikai hadviseléssel szemben. A jelentés szerint a frontvonal mentén húzódó, 20–40 kilométer mélységű, úgynevezett "gyilkos zónákban" az orosz veszteségek több mint 90 százalékáért a drónok felelősek, nem pedig a közvetlen gyalogsági összetételek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images