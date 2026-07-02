Megmozdult a föld a magyarok kedvelt turistaparadicsomában, érezni lehetett a mediterrán szigeteken is

Közepes, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg csütörtökön a görög szigetvilágot Karpatosztól délre - közölte az Athéni Egyetem földtani intézete.

A tájékoztatás szerint a földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A helyi sajtó arról számolt be, hogy

a földrengést a turisták körében kedvelt Ródosz és Kréta szigetein is érezni lehetett.

Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Karpatosz-sziget polgármestere az ERTNews közszolgálati rádiónak nyilatkozva szintén megerősítette, hogy nem alakultak ki jelentős károk.

Karpatosztól délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, a térségben ezért gyakoriak a földrengések.

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