BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megmozdult a föld a magyarok kedvelt turistaparadicsomában, érezni lehetett a mediterrán szigeteken is
Globál

Megmozdult a föld a magyarok kedvelt turistaparadicsomában, érezni lehetett a mediterrán szigeteken is

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közepes, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg csütörtökön a görög szigetvilágot Karpatosztól délre - közölte az Athéni Egyetem földtani intézete.

A tájékoztatás szerint a földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A helyi sajtó arról számolt be, hogy

a földrengést a turisták körében kedvelt Ródosz és Kréta szigetein is érezni lehetett.

Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Karpatosz-sziget polgármestere az ERTNews közszolgálati rádiónak nyilatkozva szintén megerősítette, hogy nem alakultak ki jelentős károk.

Karpatosztól délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, a térségben ezért gyakoriak a földrengések.

Még több Globál

Pusztító robbanás rázta meg a polgárháborúból kilábalt fővárost: egy zsúfolt kávézóban robbant pokolgép

Egyre biztosabb: Donald Trumptól nem sok jóra számíthat Európa – Már saját kudarcát is más számlájára írná Amerika

Az USA-ban is brutális a hőség, rekordok dőlhetnek a következő napokban

Kapcsolódó cikkünk

Még hat nappal a pusztító katasztrófa után sincs veszve minden remény: hároméves kisfiút mentettek ki a romok közül

Alig landolt a gépük, máris rájuk omlott a szálloda, egyenesen a katasztrófába deportálták őket az USA-ból

Közel 1500-an haltak meg a tragikus természeti katasztrófában, 50 ezer embert napok óta nem találnak – Hétmilliárd dolláros a kár

Erős, 6-os erősségű földrengés volt Afganisztánban, volt, ahol pánik tört ki

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Lesújtó jelentés jött az orosz-ukrán konfliktusról: az első világháború óta nem történt ilyen, Moszkva ezt nem teszi zsebre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility