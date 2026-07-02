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Most már hivatalos: megvonta a magyar kormány a Magyarországra szökött politikusok menedékjogát
Globál

Most már hivatalos: megvonta a magyar kormány a Magyarországra szökött politikusok menedékjogát

MTI
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Magyarország megerősítette, hogy megvonta az előző kormány által megadott politikai menedékjogot Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski lengyel ellenzéki politikusoktól, valamint Ziobro feleségétől is - közölte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön az X-en.

Sikorski a bejegyzésben "írásbeli megerősítést" említ konkrét magyar intézmény megnevezése nélkül.

A magyar hatóságok érvénytelenítették a Ziobro házaspár és Romanowski úti okmányait

- tette hozzá a lengyel külügyminiszter.

Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész később az X-en azt írta: az illetékes lengyel szervek

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azzal a kérdéssel, hogy az érvénytelen úti okmányokkal rendelkező személyek továbbra is az Egyesült Államokban maradhatnak-e.

A lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter május elején erősítette meg, hogy feleségével együtt elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes tartózkodási helyéről nincsenek hivatalos adatok.

Mindkét politikust az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében gyanúsították meg, egyebek mellett szervezett bűncsoportban való részvétellel. Ziobro és Romanowski, valamint a PiS vezető politikusai politikai indíttatásúnak minősítették az eljárást.

Romanowski 2024 végén, Ziobro tavaly ősszel menekült Magyarországra az esetleges őrizetbe vétel elől.

Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban az európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban még nem született döntés.

Romanowski ellen a lengyel hatóságok 2024 végén adtak ki európai elfogatóparancsot, amelyet az illetékes lengyel bíróság viszont tavaly decemberben törölt, majd idén februárban a varsói kerületi bíróság egy újabb európai elfogatóparancsot adott ki ellene.

Ziobro a TV Republika lengyel konzervatív hírtévének csütörtök este elmondta:

még nem ismeri a Sikorski által ismertetett magyar döntés indoklását, de tárgyalni akar róla az őt Magyarországon képviselő ügyvéddel.

A hivatalos indoklás gyakran teljesen eltér a valóditól - jegyezte meg a politikus, de hozzátette, hogy az ügyben "van még fellebbezési lehetőség".

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtévében csütörtök este bemutatott másik, még Sikorski bejelentése előtt Washingtonban rögzített interjúban Ziobro úgy vélekedett: az Egyesült Államokban esetlegesen elindítandó kiadatási eljárásnak az volna az előnye, hogy Waldemar Zurek és Donald Tusk lengyel kormányfő ott "nem manipulálhatja a bíróságot". Hangsúlyozta: nem fél független bíróság elé állni, és ha erre lehetőség nyílik hazájában, "szívesen visszatér" Lengyelországba.

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