"Moszkva el fog esni" – Üzent a kárpátaljai ukrán parancsnok a kétnapos akció után

A csapások megbénították az energetikai infrastruktúrát az oroszok által megszállt Krím félszigeten, valamint Ukrajna donyecki, luhanszki és zaporizzsjai területein. Bródi beszámolója szerint az ukrán dróncsapatok összesen 12 alállomást iktattak ki. Tízet a Krímben, egyet-egyet pedig a megszállt Luhanszk, illetve Donyeck megyében helyeztek üzemen kívül, míg Luhanszkban egy gázelosztó állomást is találat ért.

A parancsnok közölte, hogy az ukrán erők egy orosz üzemanyagraktárat is eltaláltak a Zaporizzsja megyei Melitopolban.

A parancsnok egy videót is közzétett a hadműveletről a Telegramon.

Milyen holdfényes, csillagos, tiszta éjszaka... Moszkva el fog esni

- kommentálta a felvételeket Bródi.

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