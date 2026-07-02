"Moszkva el fog esni" – Üzent a kárpátaljai ukrán parancsnok a kétnapos akció után

A csapások megbénították az energetikai infrastruktúrát az oroszok által megszállt Krím félszigeten, valamint Ukrajna donyecki, luhanszki és zaporizzsjai területein. Bródi beszámolója szerint az ukrán dróncsapatok összesen 12 alállomást iktattak ki. Tízet a Krímben, egyet-egyet pedig a megszállt Luhanszk, illetve Donyeck megyében helyeztek üzemen kívül, míg Luhanszkban egy gázelosztó állomást is találat ért.
A parancsnok közölte, hogy az ukrán erők egy orosz üzemanyagraktárat is eltaláltak a Zaporizzsja megyei Melitopolban.
A parancsnok egy videót is közzétett a hadműveletről a Telegramon.
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- kommentálta a felvételeket Bródi.
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