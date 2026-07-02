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"Moszkva el fog esni" – Üzent a kárpátaljai ukrán parancsnok a kétnapos akció után

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Az ukrán drónerők egy 48 órás, szerdán indult és ma zárult hadműveletben 12 transzformátor-alállomást és egy gázelosztó állomást támadtak meg az oroszok által megszállt területeken. A Kyiv Independent cikke szerint a hírt a "Magyar" hívójelű Bródi Róbert, az egység parancsnoka jelentette be.

A csapások megbénították az energetikai infrastruktúrát az oroszok által megszállt Krím félszigeten, valamint Ukrajna donyecki, luhanszki és zaporizzsjai területein. Bródi beszámolója szerint az ukrán dróncsapatok összesen 12 alállomást iktattak ki. Tízet a Krímben, egyet-egyet pedig a megszállt Luhanszk, illetve Donyeck megyében helyeztek üzemen kívül, míg Luhanszkban egy gázelosztó állomást is találat ért.

A parancsnok közölte, hogy az ukrán erők egy orosz üzemanyagraktárat is eltaláltak a Zaporizzsja megyei Melitopolban.

A parancsnok egy videót is közzétett a hadműveletről a Telegramon.

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