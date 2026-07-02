Nagyon aggódik Ukrajna, sürgős kérésük van az őket támogatóktól: azonnali segítség kell

A tárca tájékoztatása szerint
- Ukrajna német támogatással már több száz PAC-2 típusú Patriot rakéta beszerzésére szerződött le, ám a szállítások csak a következő években kezdődnek meg.
- Kijev emellett lépéseket tett további mintegy száz Patriot rakéta megvásárlására egy egymilliárd eurós, az Európai Unió által garantált hitel segítségével, miközben az európai partnerek az idei évben kezdték meg az első rakéták átadását saját készleteikből.
A védelmi minisztérium hozzátette, hogy a NATO-szabvány szerinti, bevetés utáni értékelési rendszer (After Action Review) bevezetésével több mint a kétszeresére sikerült növelni a Patriot rendszerek hatékonyságát az orosz Iszkander rakétákkal szemben. Ez a javulás azonban önmagában nem elegendő, mivel
Ukrajnának sürgősen szüksége van a szövetségesek raktáraiban lévő további elfogórakétákra.
Fedorov arra is ösztönözte a partnerországokat, hogy járuljanak hozzá a PURL és a JUMPSTART kezdeményezésekhez. Az előbbi egy NATO által koordinált mechanizmus az amerikai fegyverek finanszírozására, míg az utóbbi a modernebb PAC-3-as rakéták gyorsított szállítását célzó amerikai program. A kijevi tárca értékelése szerint jelenleg ezek jelentik a leggyorsabb és legmegbízhatóbb megoldást.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy
a legfenntarthatóbb megoldást a Patriot elfogórakéták hazai gyártása jelentené.
Az ukrán államfő kifejtette, hogy már hosszabb ideje tárgyalásokat folytatnak az amerikai kormányzattal a Patriot rendszerek gyártási licenceiről, hozzátéve, hogy egy ukrajnai vagy közös európai gyártókapacitás kiépítése az Egyesült Államok stratégiai érdekeit is szolgálná. A G7-csúcsot követően Zelenszkij arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök a licencek átadását tervezi kérni az amerikai védelmi vállalatoktól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most már hivatalos: megvonta a magyar kormány a Magyarországra szökött politikusok menedékjogát
Érvénytelenítettük az úti okmányokat.
Alig bírkóztak meg az egyikkel, máris új veszélyes vírus bukkant fel: a halálozási aránya elérheti a 90 százalékot
Az ebolához hasonló tünetekkel jár.
Súlyos csapás érte a stratégiai félsziget infrastruktúráját: nemcsak az áram ment el, mással is baj akadt
A vízellátás is megitta a levét a támadásoknak.
Fővárosi Törvényszék: minden előírásnak megfelelt a Doktor24 felszámolási eljárása
Végig együttműködött a társaság.
Felpörögtek az eladások a Teslánál, az elemzőket is sikerült alaposan meglepni
Mégis esik az árfolyam.
Pusztító robbanás rázta meg a polgárháborúból kilábalt fővárost: egy zsúfolt kávézóban robbant pokolgép
Több halálos áldozatról tudni.
Egyre biztosabb: Donald Trumptól nem sok jóra számíthat Európa – Már saját kudarcát is más számlájára írná Amerika
Trump embere nem hagyott kétséget.
Eljött a korrekció az ingatlanpiacon: csökkentek a lakásárak 2026. I. negyedévében
A KSH adatai alapján 2026 I. negyedévében 2,2 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakához képest is érdemben lassult az áremelked
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.