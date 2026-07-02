Nagyon aggódik Ukrajna, sürgős kérésük van az őket támogatóktól: azonnali segítség kell

A tárca tájékoztatása szerint

Ukrajna német támogatással már több száz PAC-2 típusú Patriot rakéta beszerzésére szerződött le, ám a szállítások csak a következő években kezdődnek meg.

Kijev emellett lépéseket tett további mintegy száz Patriot rakéta megvásárlására egy egymilliárd eurós, az Európai Unió által garantált hitel segítségével, miközben az európai partnerek az idei évben kezdték meg az első rakéták átadását saját készleteikből.

A védelmi minisztérium hozzátette, hogy a NATO-szabvány szerinti, bevetés utáni értékelési rendszer (After Action Review) bevezetésével több mint a kétszeresére sikerült növelni a Patriot rendszerek hatékonyságát az orosz Iszkander rakétákkal szemben. Ez a javulás azonban önmagában nem elegendő, mivel

Ukrajnának sürgősen szüksége van a szövetségesek raktáraiban lévő további elfogórakétákra.

Fedorov arra is ösztönözte a partnerországokat, hogy járuljanak hozzá a PURL és a JUMPSTART kezdeményezésekhez. Az előbbi egy NATO által koordinált mechanizmus az amerikai fegyverek finanszírozására, míg az utóbbi a modernebb PAC-3-as rakéták gyorsított szállítását célzó amerikai program. A kijevi tárca értékelése szerint jelenleg ezek jelentik a leggyorsabb és legmegbízhatóbb megoldást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy

a legfenntarthatóbb megoldást a Patriot elfogórakéták hazai gyártása jelentené.

Az ukrán államfő kifejtette, hogy már hosszabb ideje tárgyalásokat folytatnak az amerikai kormányzattal a Patriot rendszerek gyártási licenceiről, hozzátéve, hogy egy ukrajnai vagy közös európai gyártókapacitás kiépítése az Egyesült Államok stratégiai érdekeit is szolgálná. A G7-csúcsot követően Zelenszkij arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök a licencek átadását tervezi kérni az amerikai védelmi vállalatoktól.

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