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Orosz jelentés: letaglózó csapást mértek az ukránokra, ez nagyon fájhat Kijevnek
Globál

Orosz jelentés: letaglózó csapást mértek az ukránokra, ez nagyon fájhat Kijevnek

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Az orosz TASzSz hírügynökség szerint a csütörtökre virradóra végrehajtott támadással az orosz rakéták az egyik legfontosabb ukrán üzemet vették célba.

Oroszország nagy hatótávolságú, precíziós csapásmérésre alkalmas rakétákkal támadta az ukrán fővárost július 2-án, kifejezetten az ukrán hadiiparban kulcsszerepet betöltő Radioniks üzemét vették célba. Az elektronikai alkatrészeket gyártó vállalat a Flamingo cirkálórakéta egyik legfontosabb beszállítója.

A védelmi minisztérium közleménye szerint itt gyártják az irányítórendszereket a fegyverekhez, az említett Flamingón túl a Neptune-MD irányított rakétákhoz és a légvédelmi irányított rakétákhoz is.

A vállalat termékei közvetlenül befolyásolják az ukrán légierő harci képességeit és a légvédelmi rendszerek elleni védekezés képességét is

– áll a közleményben.

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