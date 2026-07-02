Orosz jelentés: letaglózó csapást mértek az ukránokra, ez nagyon fájhat Kijevnek

Oroszország nagy hatótávolságú, precíziós csapásmérésre alkalmas rakétákkal támadta az ukrán fővárost július 2-án, kifejezetten az ukrán hadiiparban kulcsszerepet betöltő Radioniks üzemét vették célba. Az elektronikai alkatrészeket gyártó vállalat a Flamingo cirkálórakéta egyik legfontosabb beszállítója.
A védelmi minisztérium közleménye szerint itt gyártják az irányítórendszereket a fegyverekhez, az említett Flamingón túl a Neptune-MD irányított rakétákhoz és a légvédelmi irányított rakétákhoz is.
A vállalat termékei közvetlenül befolyásolják az ukrán légierő harci képességeit és a légvédelmi rendszerek elleni védekezés képességét is
– áll a közleményben.
Az oroszok szerint a ma hajnali akciót az „ukrán terrortámadásokra megtorlásul” hajtották végre, és szerte Ukrajnában több várost is támadták. Kijev egyelőre nem nyilatkozott a kérdésben.
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