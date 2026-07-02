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Pusztító robbanás rázta meg a polgárháborúból kilábalt fővárost: egy zsúfolt kávézóban robbant pokolgép
Globál

Pusztító robbanás rázta meg a polgárháborúból kilábalt fővárost: egy zsúfolt kávézóban robbant pokolgép

MTI
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Hatan meghaltak, tizenhatan pedig megsebesültek, amikor csütörtökön pokolgép robbant egy zsúfolt kávézóban a szíriai főváros, Damaszkusz belvárosában, az igazságügyi palota közelében - jelentette a szíriai állami média.

Maher Idlibi damaszkuszi kormányzó közölte, hogy a merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanószerkezetet használtak. A SANA szíriai állami hírügynökség a sürgősségi egészségügyi szolgálat vezetőjére hivatkozva közölte, hogy a robbanásnak legkevesebb hat halálos áldozata és tizenhat sérültje van.

A támadás elkövetőjeként egyelőre senki sem jelentkezett.

A közösségi médiában közzétett felvételeken több sérült látható a robbantás helyszínén. A mentők a helyszínen ellátták a sérülteket, a súlyosabb állapotban lévőket pedig kórházba szállították.

Damaszkuszban csak szórványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bassár el-Asszad elnököt. Az ország jelenlegi elnöke, Ahmed es-Saraa (címlapképünkön) és az általa vezetett lázadó erők hatalomra kerülésével gyakorlatilag véget ért a 14 éven át tartó szíriai polgárháború.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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