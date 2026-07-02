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Rezeg a karkötő, ha abba kell hagyni a munkát: akkora a hőség, hogy rendkívülit lépett a metropolisz
Globál

Rezeg a karkötő, ha abba kell hagyni a munkát: akkora a hőség, hogy rendkívülit lépett a metropolisz

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Spanyolországban az egymást követő hőhullámok miatt már júniusban több mint ezer többlethalált jegyeztek fel. Az ország második legnagyobb városa, Barcelona emiatt hőmérséklet-figyelő karkötőket kezdett kiosztani az önkormányzat szabadban dolgozó munkavállalóinak, ami időben figyelmezteti őket az egészségügyi kockázatokra - írja a Reuters.

A katalán metropolisz mintegy 1400 karkötőt osztott ki a szabadban dolgozóknak, köztük utcaseprőknek, közvilágítási és parkfenntartó szakembereknek, valamint a hulladékgazdálkodásban tevékenykedőknek.

Az intézkedés az "egyre agresszívabb" éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgálja - közölte Pep Llimona, a városi park- és kertfenntartó szolgálat megelőzési koordinátora.

Az eszköz méri a munkavállalók testhőmérsékletét, és hanggal, valamint rezgéssel figyelmeztet a veszélyre. Ha jelez, a viselőjének azonnal abba kell hagynia a munkát.

Az utóbbi években Spanyolország-szerte több szabadban dolgozó is életét vesztette a rendkívüli hőség miatt, ami a munkarend és a munkakörülmények átalakításához vezetett. Barcelonában tavaly júniusban egy 51 éves nő hunyt el, miközben az óváros utcáit seperte 30 fokos melegben. Bár a városi tanács vizsgálatot indított, a szóvivő tájékoztatása szerint semmi sem utalt arra, hogy a halál oka hőguta lett volna.

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Pep Llimona kifejtette, hogy a karkötők bevezetését már a tragédia előtt is tervezték, de a haláleset felgyorsította a folyamatot. Spanyolország Európa nagy részéhez hasonlóan az elmúlt hetekben is súlyos kánikulával küzdött, ráadásul az Aemet meteorológiai szolgálat a valaha mért második legmelegebb júniust regisztrálta.

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